El bautismo se produjo en los pasajes finales. En la última ventana el entrenador llamó a una de las máximas esperanza del semillero del Santo. Le transmitió tranquilidad para que el pibe que se destaca en el torneo de la Liga Paranaense de Fútbol desarrolle lo mejor de su repertorio al suplantar a Valentín Pereyra.

“Todavía estoy muy emocionado, muy contento”, confesó Villarreal, en diálogo con Ovación. “Después me costó dormirme. Me puse a ver el partido de nuevo. Estaba muy feliz”, reafirmó Puru, como lo bautizaron en Renato Cesarini de Rosario, el club donde dio los pasos previos a Patronato.

Valentin Villarreal Patronato.jpg Valentín Villarreal ingresó en los últimos pasajes de la victoria de Patronato ante Chacarita. Prensa Patronato

Su recorrido en Patronato

A fines de 2021 el oriundo de Villa Dolores, Córdoba, se presentó en el predio La Capillita para realizar una prueba. Tras superar la evaluación se radicó en Paraná a inicios de 2022 para comenzar los trabajos de pretemporada con el plantel de quinta división de AFA.

Su buen rendimiento en su división lo llevó a ser observado por Gabriel Graciani, en ese entonces entrenador de la reserva. Una fractura en la clavícula lo alejó de escena durante tres meses. Retornó para disputar el último juego de la temporada en su categoría.

El descenso de Patronato a la Primera Nacional le redujo posibilidades. Puru integró el selectivo, compitió en cuarta división de AFA y formó parte del equipo que conquistó la Copa de la Liga Paranaense el 6 de diciembre de 2023.

La evolución de Villarreal lo llevó a ser promovido por el plantel profesional. Participó de los encuentros de pretemporada, pero no recibió llamado del cuerpo técnico anterior para un juego oficial. La citación llegó de la mano de Marcelo Candia, uno de sus formadores.

Luego de la última práctica previo el encuentro ante Chacarita el cordobés retornó a la pensión del club, ubicada en los alrededores de las tribunas del estadio Grella. En el hospedaje recibió la citación que estaba esperando.

“Me llamó Candia, pero no tenía el teléfono encima porque lo estaba cargando. Cuando veo la llamada perdida trato de comunicarme con él, pero contestó. Estaba re nervioso”, revivió. Puro se entusiasmó toda la semana con la convocatoria. “Me sentí muy bien en los entrenamientos. Me ilusioné con la citación, me la veía venir. Tuve temor cuando vi la llamada perdida. Candia tiene un carácter fuerte y tuve miedo a que no me llame por no haber atendido su llamada”, confesó.

Esos temores se apagaron cuando el DT le comunicó la noticia deseada. “No caía cuando me llamó para decirme que me iba a citar. Ahí me acosté a la cama y pensé todo lo que viví”, subrayó

Feliz domingo para Valentín Villarreal

El bautismo en el profesionalismo se produjo a los 87 minutos, ocasión en la que reemplazó a Valentín Pereyra. “Candia me dijo que juegue tranquilo, pero en la cancha estuve un poco nervioso. De todos modos me sentí cómodo”, aseveró el pibe que vivió desde adentro el regreso de Patronato al triunfo.

“Necesitábamos la victoria. También Marcelo (Candia) se lo merecía. Toda la semana nos habló. Nos pedía todo lo que él trabaja. Por suerte salió todo como él quería, se dio todo redondo”, agregó Puru, que cumplió una meta y se plantea dos más: “Quiero firmar contrato y sostenerme en el plantel profesional”, apuntó.

Sourvenirs para el Viejo

Valentín Villarreal exhibió la camiseta con el dorsal número 17 en su estreno en Primera División. La indumentaria tiene destino. “Se la daré a mi viejo”, confesó. “Ellos vieron el partido desde Córdoba. Hablamos después por teléfonos. Estábamos todos muy emocionados. Juego al fútbol por ellos. Ellos son el motivo por el cual estoy en Patronato”, admitió.