Uruguay, el mejor del Panamericano en Chajarí

Los varones se quedaron con el primer puesto al ganarle la final a Brasil por 48-44. El choque contó con el referato de Miguel Pérez, Aristela Larocca y Facundo Valín, los tres de Argentina.

Por el tercer puesto, Argentina derrotó a Colombia por 55-50 y se subió al tercer escalón del podio.

Por su parte, entre las damas, Argentina y Uruguay ofrecieron un choque netamente disputado, reñido y parejo que concluyó a favor de la visita por 40-38, ante un colmado estadio que alentó sin parar al equipo local. Los parciales fueron de 9-16 y 24-27, en un cruce arbitrado por Lina Perdomo (Colombia), Cristian Taborda (Colombia) y Jaqueline Rodríguez (Brasil).

Además, por el tercer puesto de mujeres Colombia superó 40-34 a Brasil.

Las divisiones formativas también compitieron en Chajarí

También hubo actividad para las divisionales inferiores, que también tuvieron sus campeones.

En la categoría Sub 13 Uruguay se impuso sobre Argentina por 37-25; en Sub 15 Argentina pudo coronarse en un duelo más que parejo al vencer a Uruguay por 40-35; mientras que el combinado uruguayo fue el campeón de la Sub 18 al imponerse sobre Argentina por 49-47 en una final sumamente pareja y que se definió en el epílogo.

Cada choque entre las categorías formativas a lo largo de todo el torneo, le valió a cada conjunto para afianzarse en la disciplina y consolidar sus conocimientos en vistas al futuro.

Los Masters tuvieron su lugar

En Master Femenino, Brasil le ganó 36-29 al conjunto argentino, que dio pelea hasta el final y se despidió dignamente de un certamen en el que reflejó un notable crecimiento. En tanto, en el Master Masculino Brasil doblegó a Uruguay por 58-57. Por último, en la final de Master Mixto, Uruguay fue más que Brasil al imponerse 44-38.