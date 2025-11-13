Uno Entre Rios | Ovación | Cristian Tarragona

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

El Tatengue sacó un comunicado luego de que la Policía ingresara a la casa del delantero en el marco de un operativo por tenencia de material sexual infantil.

13 de noviembre 2025 · 21:44hs
Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Luego de que la Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, allanara esta mañana la casa de Cristian Tarragona en el marco de la operación internacional “Escudo por la infancia”, vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil, Unión de Santa Fe sacó un comunicado para esclarecer la situación de su delantero.

“El Club Atlético Unión informa que en la mañana de hoy se llevó adelante un procedimiento judicial en el domicilio familiar del jugador Cristian Tarragona. El operativo —que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)— se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes, manifestó.

Allanamiento en la casa de un ex Patronato por una causa de tenencia de material de abuso sexual infantil.

Allanamiento en la casa de un ex Patronato por una causa de tenencia de material de abuso sexual infantil

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

El comunicado de Unión sobre lo sucedido con Tarragona

Tarragona 2
Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional.

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional.

Y continuó el Tatengue en el escrito publicado en sus redes sociales: “Desde la institución destacamos la actitud responsable y transparente del futbolista y asimismo, según manifestaron las autoridades presentes, tanto por la forma en que se desarrolló el procedimiento como por los motivos del mismo, la situación no reviste gravedad para el jugador. Además, no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”.

LEER MÁS: Allanamiento en la casa de un ex Patronato por una causa de tenencia de material de abuso sexual infantil

El allanamiento de la PDI, en conjunto con la Agencia de Trata de Personal, ocurrió en la vivienda ubicada en el barrio Alto Verde alrededor de las 7 de la mañana, cuando Tarragona, de 34 años, se estaba preparando para ir a la práctica del Tatengue.

Allanaron la casa de Cristian Tarragona

Tarragona 1
Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

No hubo detenidos ni se identificó a la persona involucrada, pero se secuestraron distintos dispositivos electrónicos que pueden ser valiosos en el marco de una investigación por tenencia de material sexual infantil, entre ellos celulares, tablet, modem wifi, relojes y consolas.

LEER MÁS: La Selección Argentina convocó a una multitud: 20 mil hinchas en la práctica previa a Angola

El director de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, Rodolfo Galfrascoli, brindó detalles del procedimiento, que también se llevó a cabo en otro punto de Villa Constitución: "Se hizo con mucho cuidado y preservación de la información, sobre todo en este tipo de delitos". Además, se encargó de preservar identidades porque se trata de “un delito muy delicado que atañe a menores de edad”.

Cristian Tarragona Unión de Santa Fe comunicado Policía
Noticias relacionadas
La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

Se conocerá al campeón del Torneo Clausura de la Liga Regional de Tchoukball.

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

En las instalaciones del Recreativo Bochas Club se ultimaron los detalles de cara al certamen que se realizará en Paraná.

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

Francia, otro de los grandes candidatos a alzar el trofeo.

Francia goleó y se clasificó al Mundial 2026

Ver comentarios

Lo último

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

Ultimo Momento
Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

Policiales
Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Operativo antidrogas en la Terminal de Colón: un detenido y cocaína secuestrada

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Concordia: falleció el joven que había quedado en grave estado por un choque en la Ruta 14

Ovación
Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

La Liga Regional cierra la temporada en Chajarí

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

El Gobierno de Entre Ríos avanza en los trabajos de rehabilitación en la ruta 39

Turismo: Daniel Scioli estará este viernes en Paraná

Turismo: Daniel Scioli estará este viernes en Paraná

La Municipalidad de Paraná finalizó las tareas en la planta Echeverría

La Municipalidad de Paraná finalizó las tareas en la planta Echeverría

Dotarán de más equipamientos para el nuevo Aeropuerto de Concordia

Dotarán de más equipamientos para el nuevo Aeropuerto de Concordia

Rogelio Frigerio participó de la 31ª Conferencia Industrial de la UIA

Rogelio Frigerio participó de la 31ª Conferencia Industrial de la UIA

Dejanos tu comentario