El Tatengue sacó un comunicado luego de que la Policía ingresara a la casa del delantero en el marco de un operativo por tenencia de material sexual infantil.

Luego de que la Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, allanara esta mañana la casa de Cristian Tarragona en el marco de la operación internacional “Escudo por la infancia”, vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil, Unión de Santa Fe sacó un comunicado para esclarecer la situación de su delantero.

“El Club Atlético Unión informa que en la mañana de hoy se llevó adelante un procedimiento judicial en el domicilio familiar del jugador Cristian Tarragona. El operativo —que tuvo como objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router)— se desarrolló con total normalidad. Tanto el jugador como su familia mostraron plena predisposición y colaboración con las autoridades intervinientes ”, manifestó.

Allanamiento en la casa de un ex Patronato por una causa de tenencia de material de abuso sexual infantil

El comunicado de Unión sobre lo sucedido con Tarragona

Tarragona 2 Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional.

Y continuó el Tatengue en el escrito publicado en sus redes sociales: “Desde la institución destacamos la actitud responsable y transparente del futbolista y asimismo, según manifestaron las autoridades presentes, tanto por la forma en que se desarrolló el procedimiento como por los motivos del mismo, la situación no reviste gravedad para el jugador. Además, no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”.

El allanamiento de la PDI, en conjunto con la Agencia de Trata de Personal, ocurrió en la vivienda ubicada en el barrio Alto Verde alrededor de las 7 de la mañana, cuando Tarragona, de 34 años, se estaba preparando para ir a la práctica del Tatengue.

Allanaron la casa de Cristian Tarragona

Tarragona 1 Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

No hubo detenidos ni se identificó a la persona involucrada, pero se secuestraron distintos dispositivos electrónicos que pueden ser valiosos en el marco de una investigación por tenencia de material sexual infantil, entre ellos celulares, tablet, modem wifi, relojes y consolas.

El director de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad, Rodolfo Galfrascoli, brindó detalles del procedimiento, que también se llevó a cabo en otro punto de Villa Constitución: "Se hizo con mucho cuidado y preservación de la información, sobre todo en este tipo de delitos". Además, se encargó de preservar identidades porque se trata de “un delito muy delicado que atañe a menores de edad”.