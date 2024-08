Unión empató de local y no pudo quedar como único puntero

Unión no pudo ante Riestra.

En el marco de la fecha 13 de la Liga Profesional, Unión y Deportivo Riestra no se sacaron diferencias e igualaron 0-0 en el Estadio 15 de Abril. El equipo del Kily González, que venía de sufrir una goleada ante Tigre, no pudo aprovechar el apoyo de su gente y se perdió una chance inmejorable de ser el único puntero del certamen antes de que jueguen Vélez y Huracán. Por otro lado, el Malevo del Ogro Fabbiani que se quedó con uno menos no pudo repetir lo hecho ante Sarmiento.