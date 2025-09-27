Uno Entre Rios | Ovación | Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Este sábado se celebrará la 10ª edición del Encuentro "Juan Cruz Mathé", organizado por Estudiantes de Paraná. Equipos M12 de rugby se reunirán en El Plumazo.

27 de septiembre 2025 · 12:05hs
Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Este sábado se realizará la 10ª edición del Encuentro "Juan Cruz Mathé", un evento tradicional que reúne a equipos de la categoría M12 de rugby de todo el país. Organizado por Estudiantes de Paraná, el encuentro se llevará a cabo en El Plumazo, destacándose como uno de los eventos más esperados del calendario juvenil.

Este encuentro inició su recorrido en 2015 y, desde entonces, ha reunido cada año entre 600 y 850 jugadores, acompañados por sus entrenadores, dirigentes y familias. A lo largo de su historia, han participado equipos de numerosas provincias argentinas, como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta, Corrientes, Misiones, Chubut, Chaco y Buenos Aires, lo que lo posiciona como uno de los eventos de rugby infantil más importantes del país.

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios.

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship.

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Encuentro "Juan Cruz Mathé": rugby, valores y camaradería en su máxima expresión

Embed

La organización y el desarrollo del Encuentro "Juan Cruz Mathé" cuentan con el respaldo de la Unión Entrerriana de Rugby (UER), que acompaña y apoya esta propuesta que va mucho más allá de lo deportivo. Es una verdadera celebración de los valores que el rugby promueve desde sus bases: respeto, compromiso, trabajo en equipo, amistad, humildad y superación.

El Club Atlético Estudiantes de Paraná impulsa este encuentro como un sentido homenaje a Juan Cruz Mathé, una figura entrañable del rugby y del propio club. Mathé se destacó como jugador en su juventud, y más tarde dedicó gran parte de su vida a formar a nuevas generaciones como entrenador y dirigente. Fue también padre de una familia profundamente vinculada al rugby, y supo transmitir los valores, la filosofía y los principios de este deporte con una pasión inquebrantable. Su forma de vivir el rugby dejó una huella imborrable tanto en la institución como en los corazones de quienes compartieron con él su camino, dentro y fuera de la cancha.

Fallecido en 2014, a los 42 años, luego de atravesar una dura enfermedad, su recuerdo sigue tan vivo como siempre. El encuentro que lleva su nombre no es solo una manera de recordarlo, sino también de continuar su legado, de mantener encendida la llama de esa mística que él supo generar, y de reunir a la comunidad rugbística en un marco de amistad y alegría.

Una vez más, el Plumazo de Paraná será escenario de una verdadera fiesta del rugby infantil. Allí se reunirán cientos de mini rugbiers de todos los rincones del país para compartir una jornada única, cargada de emoción, juego y camaradería. Más que un evento deportivo, será un espacio para celebrar la vida, el deporte y los lazos que el rugby sabe construir como ningún otro.

Juan Cruz Mathé Encuentro Estudiantes de Paraná
Noticias relacionadas
Peña es el líder del actual certamen de la Liga Paranaense, por lo que su rival de toda la vida tratará de bajarlo.

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

Boca resignó dos unidades en su última presentación.

Boca buscará saltar a la cima de las posiciones

El equipo Albiceleste quiere quedarse con la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

El representativo de la APB buscará traerse el título.

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

Ver comentarios

Lo último

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Ultimo Momento
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Policiales
Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Ovación
Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario