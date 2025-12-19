Uno Entre Rios | Error 502

Error 502: nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios en internet

De acuerdo con Cloudflare, el equipo técnico analiza fallas intermitentes en el rendimiento de la red

19 de diciembre 2025
Error 502: nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios en internet

Cloudflare atraviesa actualmente interrupciones en su servicio relacionadas con el “error 502”, lo que está afectando a diversos sitios en Internet. Según la página de estado de la compañía, el equipo ha implementado una solución para enmendar los problemas relacionados con la intermitencia en el rendimiento de la red. Sin embargo, los reportes de fallas persisten.

De acuerdo con los datos de la plataforma Downdetector, en Estados Unidos el 74% de los reportes corresponden a fallas de conexión al servidor, el 24% a inconvenientes con DNS y el 2% al panel de control.

En Argentina, los reportes de errores han mostrado un aumento en las últimas horas, mientras que en México, Colombia y Perú no se ha registrado un crecimiento significativo en los problemas reportados.

Cuáles son los errores que se han reportado

Cloudflare ha registrado en las últimas horas diversos errores que afectan a usuarios y empresas en diferentes regiones. Entre los reportes destacados se encuentra el “error 502”, vinculado a respuestas no válidas del servidor.

Este error se produce cuando los servidores de la compañía actúan como puerta de enlace y reciben una respuesta inesperada o vacía de los sistemas a los que intentan conectarse. Como resultado, los usuarios ven un mensaje de que el sitio web no está disponible.

Además, algunos usuarios han reportado fallas en la resolución de DNS, impidiendo la correcta conexión a ciertos sitios web. Esto sucede cuando no se puede traducir el nombre de dominio a la dirección IP correspondiente, generando errores de carga.

Gracias a su infraestructura global, la empresa puede bloquear amenazas antes de que lleguen a los servidores originales y, al mismo tiempo, reducir el tiempo de respuesta entregando el contenido desde servidores ubicados cerca de los usuarios.

Por qué la caída de Cloudflare afecta a varias páginas web

La caída de Cloudflare afecta a numerosas páginas web porque actúa como intermediario clave en la entrega y protección del contenido en Internet. Miles de sitios y plataformas confían en su infraestructura para acelerar la carga y resguardar sus datos.

Cuando Cloudflare sufre una interrupción, el tráfico se ve interrumpido y muchos servicios online quedan inaccesibles o presentan errores para los usuarios.

