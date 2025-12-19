El Colegio de Veterinarios rechazó la participación de profesionales en las pialadas de equinos

El Colegio Veterinarios de Entre Ríos rechazó la participación de profesionales en las pialadas de equinos por considerarlas prácticas de maltrato animal.

El Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos (CMVER) se pronunció en contra de la participación de profesionales veterinarios en las denominadas pialadas de equinos, al considerar que dichas prácticas constituyen actos de maltrato animal. En cumplimiento de su función de velar por la protección, el bienestar y la salud de los animales en el territorio provincial, y ante la realización de estas actividades tradicionalistas, la institución expresó este viernes su postura en concordancia con lo establecido en el Reglamento de Bienestar Animal en Eventos Hípicos, el Reglamento de Bienestar Animal en Eventos Tradicionalistas y el Reglamento 2845 D.P.A.

Desde el CMVER sostienen que las pialadas implican someter a los equinos a situaciones de crueldad, generando riesgos severos para su integridad física y su vida, y que estas prácticas resultan incompatibles con los principios éticos de la profesión veterinaria y con la normativa vigente en materia de protección animal, en particular la Ley Nacional N.º 14.346. En este sentido, remarcaron que no pueden ser justificadas bajo el argumento de tratarse de expresiones culturales, reafirmando su compromiso con la prevención del maltrato y la promoción del bienestar animal.

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

Qué dice la Ley

Recuerdan que la Ley Nacional 14.346, de Protección del Animal, establece en su artículo 1° que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. Asimismo, el artículo 3° tipifica como actos de crueldad animal: “Mutilar, experimentar o realizar actos que causen sufrimientos innecesarios o no previstos por fines humanitarios”; “Lastimar, arrollar o golpear animales intencionalmente”

En ese sentido, desde el CMVER señalaron: "Claramente, la práctica de las denominadas 'Pialadas' expone al equino a un riesgo significativo de daño físico, siendo esta práctica comprendida en citada normativa, no pudiendo se justificada bajo el pretexto de ser considerada una práctica cultural y por ende exenta de responsabilidad penal alguna".

Postura del Colegio de Médicos Veterinarios

-Se prohíbe la participación de profesionales veterinarios en la organización, supervisión o aval técnico de eventos de “pialadas”.

-Instó a las autoridades municipales y provinciales a prevenir la realización de estas prácticas de maltrato animal y a hacer efectiva la aplicación de la Ley 14.346 ante cualquier hecho que configure maltrato animal.

-Recordó que el Colegio promueve actividades culturales y recreativas "siempre que respeten los principios del bienestar animal y la relación armónica entre las comunidades rurales y sus animales. Entendiendo que un equilibrio entre ambos intereses es posible con trabajo conjunto, información y concientización".

-También señaló que "cualquier matriculado o simple ciudadano que tome conocimiento de hechos que pongan en riesgo la integridad de los equinos puede realizar la denuncia correspondiente ante ésta colegiatura, la autoridad policial o judicial, en el marco de la Ley 14.346".