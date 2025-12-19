Uno Entre Rios | La Provincia | Colegio de Veterinarios

El Colegio de Veterinarios rechazó la participación de profesionales en las pialadas de equinos

El Colegio Veterinarios de Entre Ríos rechazó la participación de profesionales en las pialadas de equinos por considerarlas prácticas de maltrato animal.

19 de diciembre 2025 · 08:23hs
El Colegio de Veterinarios rechazó la participación de profesionales en las pialadas de equinos

El Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos (CMVER) se pronunció en contra de la participación de profesionales veterinarios en las denominadas pialadas de equinos, al considerar que dichas prácticas constituyen actos de maltrato animal. En cumplimiento de su función de velar por la protección, el bienestar y la salud de los animales en el territorio provincial, y ante la realización de estas actividades tradicionalistas, la institución expresó este viernes su postura en concordancia con lo establecido en el Reglamento de Bienestar Animal en Eventos Hípicos, el Reglamento de Bienestar Animal en Eventos Tradicionalistas y el Reglamento 2845 D.P.A.

Desde el CMVER sostienen que las pialadas implican someter a los equinos a situaciones de crueldad, generando riesgos severos para su integridad física y su vida, y que estas prácticas resultan incompatibles con los principios éticos de la profesión veterinaria y con la normativa vigente en materia de protección animal, en particular la Ley Nacional N.º 14.346. En este sentido, remarcaron que no pueden ser justificadas bajo el argumento de tratarse de expresiones culturales, reafirmando su compromiso con la prevención del maltrato y la promoción del bienestar animal.

Las jugueterias en Paraná esperan mejores ventas por la Navidad.

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo.

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

Qué dice la Ley

Recuerdan que la Ley Nacional 14.346, de Protección del Animal, establece en su artículo 1° que “será reprimido con prisión de quince días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. Asimismo, el artículo 3° tipifica como actos de crueldad animal: “Mutilar, experimentar o realizar actos que causen sufrimientos innecesarios o no previstos por fines humanitarios”; “Lastimar, arrollar o golpear animales intencionalmente”

En ese sentido, desde el CMVER señalaron: "Claramente, la práctica de las denominadas 'Pialadas' expone al equino a un riesgo significativo de daño físico, siendo esta práctica comprendida en citada normativa, no pudiendo se justificada bajo el pretexto de ser considerada una práctica cultural y por ende exenta de responsabilidad penal alguna".

LEER MÁS: Rechazan prohibir las jineteadas en Oro Verde: los caballos "no son sujetos de derechos"

Postura del Colegio de Médicos Veterinarios

-Se prohíbe la participación de profesionales veterinarios en la organización, supervisión o aval técnico de eventos de “pialadas”.

-Instó a las autoridades municipales y provinciales a prevenir la realización de estas prácticas de maltrato animal y a hacer efectiva la aplicación de la Ley 14.346 ante cualquier hecho que configure maltrato animal.

-Recordó que el Colegio promueve actividades culturales y recreativas "siempre que respeten los principios del bienestar animal y la relación armónica entre las comunidades rurales y sus animales. Entendiendo que un equilibrio entre ambos intereses es posible con trabajo conjunto, información y concientización".

-También señaló que "cualquier matriculado o simple ciudadano que tome conocimiento de hechos que pongan en riesgo la integridad de los equinos puede realizar la denuncia correspondiente ante ésta colegiatura, la autoridad policial o judicial, en el marco de la Ley 14.346".

Colegio de Veterinarios pialadas equinos
Noticias relacionadas
El predio Paraná, de 49.990,56 m², se encuentra en Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y General José María Sarobe

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

El 16 de diciembre Humor Paranaense cumplió nueve años. Con 97.000 seguidores, se cumple el objetivo de Teo Sachsel Furman de informar de manera humorística

Humor Paranaense: la página de memes que capturó la identidad de la ciudad

El mercado ofrece cada vez más marcas decerveza sin alcohol.

El consumo de cerveza sin alcohol se quintuplicó en sólo tres años

Un camión quedó atascado en el Túnel Subfluvial.

Demoras en el Túnel Subfluvial por una camión atascado en el interior

Ver comentarios

Lo último

Comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Artesanía

Comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Artesanía

Seguridad: cómo cuidar a los más chicos en vacaciones

Seguridad: cómo cuidar a los más chicos en vacaciones

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

Ultimo Momento
Comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Artesanía

Comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional de la Artesanía

Seguridad: cómo cuidar a los más chicos en vacaciones

Seguridad: cómo cuidar a los más chicos en vacaciones

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

Error 502: nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios en internet

Error 502: nueva caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios en internet

Policiales
Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Concepción del Uruguay: buscan a la madre de las hijas de Emanuel Noir

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Ovación
La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

La cancha del Plumín ya es una realidad para Estudiantes

Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón

Un punto, un título y la gloria: CAE +45 tricampeón

Rocamora cerró el año con una victoria

Rocamora cerró el año con una victoria

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Concordia premiará a los deportistas destacados del año

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

Emiliano Stang va por el batacazo a Junín

La provincia
En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

Todo listo en el escenario principal del centro paranaense para Viví Paseo 25 de Mayo

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

Paraná: Nación subastará un mega predio del ex programa Procrear

Humor Paranaense: la página de memes que capturó la identidad de la ciudad

Humor Paranaense: la página de memes que capturó la identidad de la ciudad

El Colegio de Veterinarios rechazó la participación de profesionales en las pialadas de equinos

El Colegio de Veterinarios rechazó la participación de profesionales en las pialadas de equinos

Dejanos tu comentario