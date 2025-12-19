Humor Paranaense: la página de memes que capturó la identidad de la ciudad

Desde la espontaneidad del halo solar hasta el fenómeno viral de Dylan, Teo Sachsel Furman (o simplemente, Teo Sac), el creador de la popular cuenta relata cómo se encontró la "identidad" del humor paranaense, basada en el chisme, la nostalgia y las coincidencias que unen a la comunidad.

Desde 2016, con la aparición masiva de smartphones en el mercado nacional, la creación de contenido se hizo una posibilidad para todo aquel que tuviera algo que compartir a una comunidad y, para Teo, el nicho fueron los paranaenses.

El fenómeno de Humor Paranaense se gestó de manera completamente espontánea en diciembre de 2016, específicamente el 16 de diciembre, mientras su creador estudiaba periodismo. Lo que comenzó como una idea espontánea se transformó en una página muy conocida. La chispa inicial de la cuenta fue un evento climático muy recordado: el famoso halo solar. Al volver del negocio de su abuelo, donde trabajaba en ese momento, Teo vio el halo. Como no tenía datos en el celular, tomó la foto y al llegar a casa notó que todo el mundo ya la había subido. Esto lo inspiró a crear el primer meme usando una imagen de Los Simpson, lo que lo llevó a pensar: "armo una página de humor de Paraná". Así, sin planificación, sin especulaciones y sin aviso nació un proyecto que no para de crecer.

Embed

"Ese día, me acuerdo se hablaba de un halo solar que había aparecido en el cielo y se me ocurrió hacer un meme”, contó el consultado. De pronto estaba frente al primer meme de Humor Paranaense y con altísima repercusión. En el camino le cerraron tres cuentas: "Me cerraron una con 100 mil seguidores y varias cuentas me han cerrado en Instagram. Pero también estamos en Twitter (X), Tiktok y Facebook”, contó.

Teo tiene hoy 27 años. Es comunicador, streamer, productor y periodista. Para graficar lo que siente con este nuevo aniversario, el comunicador dijo que es "como mi segundo cumpleaños del año. Cuando arranqué con la cuenta nunca esperé tal repercusión y la permanencia. Super contento por eso".

El nombre Humor Paranaense fue elegido para que cualquier persona supiera inmediatamente que la cuenta trataba de humor y memes, buscando una manera más descontracturada y sin necesidad de mucha deducción.

Desde el comienzo, la repercusión fue una sorpresa. El primer posteo rápidamente se empezó a compartir y tener "me gustas", lo que generó las ganas de seguir publicando. Con el tiempo, la constancia se volvió clave para que la página se vuelva tan conocida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Humor Paranaense (@humorparanaense.hp)

El corazón del humor local

Uno de los objetivos principales de la página es tomarse las cosas con humor, especialmente en situaciones complicadas o la dureza de la vida, ofreciendo una forma de ver las cosas más liviana. Esto incluye abordar desgracias locales, como los cortes de agua que dejan a "media ciudad sin agua," transformando esa situación complicada en un meme para buscarle la manera divertida.

En 2017, cuando la página explotó y alcanzó un gran nivel de seguidores, una de las grandes incógnitas era: ¿quién está detrás de Humor Paranaense? La pregunta recorrió la ciudad y por un tiempo fue así, hasta que Teo decidió mostrar su rostro en la cuenta gracias al intercambio con otros creadores que mantenían cuentas con un seudónimo y habían iniciado como él: de forma anónima. “Hablando con La Grondona, una página también de Entre Ríos, me dijo que abandonar el anonimato iba a estar bueno y yo notaría la diferencia”, recordó.

No obstante, la idea aún no era convincente y decidió aguardar un tiempo hasta que decidió, poco a poco, mostrar su persona en las redes de humor.

El contenido de la página se enfoca en aquello que identifica a los paranaenses y que les divierte en general. Lo que atrae a los seguidores es la sensación de que a muchos paranaenses "les pasan las mismas cosas," encontrando muchas coincidencias.

Entre los temas que más gustan a los habitantes de Paraná, el streamer destacó el hecho de que "todo el mundo se conozca con todo" en la ciudad, el gusto por el chisme y la afición por los temas nostálgicos.

Hay bromas -insistió- que solo entienden los paranaenses, como el chiste local sobre la diferencia entre "masitas y galletitas" con Santa Fe. El trabajo del meme es ir buscando aquello que identifica a mucha gente e ir conectando desde ese lado, a través de las cosas que se tienen en común.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Humor Paranaense (@humorparanaense.hp)

El top 3 viral

Tras casi nueve años de contenido, el responsable de la página identificó algunos de sus posteos más memorables:

Primer Puesto (El más viral): Un video de un joven llamado Dylan, quien apareció hablando en televisión, diciendo que "el ser humano es lo peor que existe". Este video alcanzó aproximadamente 8 millones de reproducciones y fue el más viral en la historia de la cuenta. Segundo Puesto: La sección recurrente de la página titulada Más Paranaense. Tercer Puesto: El primer posteo de la cuenta, el del halo solar, valorado por ser el comienzo de todo.

Teo Sachsel Furman manifestó sentirse muy contento y feliz por el trayecto recorrido. Nunca se imaginó cuando empezó que duraría tantos años, y espera que sigan siendo muchos más.