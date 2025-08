Un partido especial para Gabriel Gómez

Su paso por Alvarado

El oriundo de la localidad bonaerense de Villa Ramallo estuvo al frente de Alvarado en 14 juegos. Inició este ciclo en la capital entrerriana donde visitó y derrotó por 3 a 1 a Patronato en la temporada 2024.

Gómez dirigió al Torito en 14 juegos, con un saldo de cinco victorias, dos empates y siete derrotas. Diferencias con los directivos impulsaron su salida de la institución. Días después de finalizar este proceso arribó a barrio Villa Sarmiento.

El próximo adversario del Santo llegará envalentonado a la capital entrerriana. En su última presentación goleó 3 a 0 a Ferro en condición de local. Más allá de esa categórica victoria, no logró despegar de zona de descenso.

“Vamos a jugar con Alvarado que anímicamente ha levantado porque ganó un buen partido con Ferro, pero que no deja de estar en una situación complicada”, relató Gómez, en declaraciones a Goles de Medianoche.

Luego habló de lo que significa enfrentar a uno de los equipos que le abrió las puertas. “Fueron tres meses y medio donde estuve muy cómodo. Me trataron muy bien los dirigentes, los jugadores y los empleados del club. Además Mar del Plata es una ciudad que me gusta mucho. No me gusta que el equipo esté en esa situación. Hoy defiendo otra camiseta y quiero ganar, pero me gustaría que Alvarado luego pueda salir de esta situación porque no se lo merece”, señaló.