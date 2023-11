El colombiano Fabián Vargas, ganador de ocho títulos con Boca Juniors, defendió a su compatriota: "Fabra parece el culpable de todo y no es así", señaló.

Un ex Boca Juniors defendió a Frank Fabra.

"No entiendo por qué se habla de Fabra y no del contexto del partido. Le están echando la culpa de la derrota pero cuando lo expulsan, el equipo ya estaba perdiendo. Siento que se busca un responsable y se encontró a Fabra como culpable de todo y no es así", afirmó Vargas en diálogo con la señal ESPN.