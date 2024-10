Un estadio incómodo para Patronato

Patronato visitará el sábado a Arsenal en un juego clave por la permanencia. El Rojinegro no celebró ninguna victoria en Sarandí.

Diego Pozo: "Se gana con goles y no por merecimientos"

En este contexto el conjunto de barrio Villa Sarmiento no podrá dar un paso en falso. La victoria le permitiría evitar descender al Torneo Federal A si Guillermo Brown de Puerto Madryn, equipo que se ubica en el fondo de las posiciones, no derrota el domingo a All Boys en el sur del país. Además, quedará a un sólo punto de impedir revalidar su suerte con un equipo proveniente de la Zona B.

En cambio la derrota complicará el escenario del Santo. En ese caso Arsenal igualará el puntaje de Patronato y deberá aguardar que Talleres de Remedios de Escala, que acumula 35 puntos, no sume de a tres cuando enfrente en su cancha a Gimnasia de Jujuy.

Cuando Patronato jugó en Sarandí por Copa Argentina

Patronato visitó en cinco ocasiones el escenario ubicado en Sarandí. Dos de esas historias la desarrolló en el marco del Torneo de Primera División. Las restantes tres historias fue para asumir desafíos por Copa Argentina.

Precisamente su estreno en cancha de Arsenal se produjo por el certamen integrador. Ingresó por primera vez al estadio Julio Humberto Grondona el 19 de marzo de 2015. Patronato, que en ese entonces era dirigido por Iván Delfino, igualó 1 a 1 ante Temperley por los 32avos de final de la Copa Argentina. El uruguayo Matías Mirabaje anotó el gol del representante entrerriano. Luego el Gasolero avanzó a la siguiente instancia al imponerse 2 a 0 desde los 12 pasos.

La segunda presentación también lo disputó en un juego por Copa Argentina. Esta historia la escribió el 2 de agosto de 2016, ocasión en la que fue derrotado por 2 a 0 a manos de Lanús por los 16avos de final. Nicolás Aguirre y José Sand anotaron los goles del Granate, que meses atrás se había coronado campeones del Torneo de Transición de dicho año.

Cuatro año y ocho meses después Patronato se desquitó. Eliminó a Lanús en Sarandí por los 16avos de final al imponerse 5 a 3 en los penales luego de haber igualado 2 a 2 en los 90’. Junior Arias anotó los dos tantos del Santo.

Patronato Lanus Copa Argentina.jpg

Las visitas del Rojinegro a Arsenal

En los dos restantes dos cotejos el Rojinegro visitó al dueño de casa. Las dos historias finalizaron en tablas. El 9 de abril el Santo y Arsenal igualaron 1 a 1 por la 22° fecha de la Superliga Profesional. Gabriel Alanís convirtió para el dueño de casa. Matías Garrido anotó para la visita.

El último cruce en suelo bonaerense entre el Patrón y el conjunto del Viaducto se produjo el 9 de agosto de 2021 por la quinta fecha de la Liga Profesional de dicho año. Ese cotejo concluyó 2 a 2, con conquistas de Alan Ruiz y Leonel Picco para el anfitrión; Oliver Benítez y Junior Arias para el elenco entrerriano.