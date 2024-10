Julio Salvá da vuelta rápido la página

Al momento de buscar explicaciones de las últimas dos caídas del Santo, detalló: No somos eficaces cuando llegamos arriba. El rival llega y nos convierte. En esta categoría se hace muy difícil porque es muy dura. Los equipos que consiguen diferencias en el marcador se cierran muy bien atrás, se hacen partidos muy sucios. Se juega así”, indicó.

Diego Pozo: "Se gana con goles y no por merecimientos"

El cuidapalos bonaerense apuntó a no quedar atrapado en el presente incómodo. En este sentido dio vuelta rápidamente la página para proyectar el futuro inmediato. “Tenemos que mirar para adelante porque quedan tres partidos importantes y el sábado será el primero de ellos. Trataremos de hacer lo mejor posible para obtener los tres puntos”.

Cuando fue consultado si pesa el delicado momento que está protagonizando Patronato, respondió: “Contra Chacarita generamos un par de mano a mano después que nos convirtieron. Esta vez pasó de nuevo. Si bien no fuimos tan claros, tuvimos nuestras situaciones. El arquero de ellos sacó tiros complicados. El equipo se repuso ante el gol, pero no pudimos convertir. No estamos concretando lo que generamos, y cuesta”.