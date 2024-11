Turismo Carretera: Mariano Werner se impuso en Toay y lidera el campeonato.

Mariano Werner compartió un emotivo momento con el motorista Rody Agut luego de su triunfo en la final

Embed @mwernerok compartió un emotivo momento con el motorista Rody Agut luego de su triunfo en la final de la Copa de Oro RUS de Turismo Carretera en Toay.El mismo Agut luego se mostró muy alegre por el triunfo y por el gran rendimiento del motor.#TCenToay #Werner pic.twitter.com/v2o58o7Ko4 — Carburando (@CarburandoTV) November 10, 2024

Agustín Canapino (Camaro), que había partido desde el 6º puesto, quedó 2º en la 17ª vuelta pero la diferencia que llevaba Werner (en torno a los dos segundos) y el ritmo de su Mustang no le dieron posibilidad alguna al arrecifeño. Así, el entrerriano sumó su 2º triunfo consecutivo (venía de ganar en San Nicolás, también con el Titán como escolta) y el 4º éxito en Toay, circuito que lo tiene como máximo ganador histórico (ganó las dos de este año).

"Estoy agradecido al equipo, que me dio un misil. Uno tenía confianza, pero no sabía cómo se podía dar porque el clima cambió de ayer a hoy", comentó Werner tras recuperar la punta del campeonato, un privilegio que no disfrutaba desde la 4ª fecha, disputada precisamente en Toay.

El Premio Coronación del Turismo Carretera se llevará a cabo el sábado 30 y domingo 1 de diciembre en el autódromo de La Plata.