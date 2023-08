Triplete de Cristiano Ronaldo en el fútbol de Arabia Saudita

Embed RESULTADO FINAL. Al Fateh 0-5 Al Nassr.



➤ Gol de Mané, asistencia de taco de Cristiano Ronaldo.

➤ Gol de Cristiano Ronaldo.

➤ Gol de Cristiano Ronaldo.

➤ Gol de Sadio Mané.

➤ Gol de Cristiano Ronaldo.



Hat-trick + asistencia de lujo + goleada.



Hat-trick + asistencia de lujo + goleada.

SIMPLEMENTE THE BEAST.

El exdelantero del Liverpool y Bayern Munich consiguió un doblete, con un nuevo gol, a los 36 minutos del segundo tiempo, según reflejó Flashscore.

Cristiano tres goles que hombre.jpg Cristiano Ronaldo convirtió tres goles en la victoria de su equipo en Arabia Saudita.

En Al Nassr, equipo conducido por el DT portugués Luis Castro, se produjo el estreno del zaguero español Aymeric Laporte, incorporación procedente del Manchester City de Pep Guardiola.

Además, Al Shabab, con la intervención del volante rosarino Ever Banega (ex Boca y Sevilla), empató 1-1 con Damak. Otros marcadores: Al Fayha 0-Al Hazm 0; Al Taawon 1-Abha 0 (con Fabián Noguera, ex Estudiantes de La Plata)

Principales ubicaciones: Al Ittihad y Al Ahli 9 puntos; Al Hilal, Al Ittifaq y Al Taawon 7.