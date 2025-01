Triatlón Internacional de La Paz: se viene la gran prueba combinada

Serán 1.250 los triatletas que dirán presente, representando a la mayoría de las provincias del país –sólo no tendrán competidores Catamarca, San Juan, Río Negro y La Rioja–, y también deportistas de Uruguay, Paraguay, Brasil, Panamá y Suiza.

Este jueves se llevó a cabo la inauguración del Monumento al Triatlón, una obra de arte dedicada al pueblo de La Paz y a los triatletas del mundo. El acto se desarrolló en la zona portuaria de la ciudad, donde asistieron autoridades políticas, entre ellas el gobernador Rogelio Frigerio, y deportivas.

La competencia en La Paz

Triatlón.jpg Es un clásico que el público en el Triatlón Internacional de La Paz aliente constantemente a los deportistas durante la competencia. Running Time

La antesala del plato fuerte será el viernes, con la realización de la carrera para infantiles. Esta se desarrollará desde las 14 y se extenderá hasta alrededor de las 17.45 para su posterior entrega de premios en la zona del puerto.

Las categorías para niños y niñas son Pañales C (5 años, con 25 metros de natación, 1.000 de ciclismo y 300 de pedestrismo), Pañales B (6 años y mismas distancias), Pañales A (7 años y mismas distancias); Infantil D (8 años, con distancias de 100 metros de natación, 2.500 de ciclismo y 750 de pedestrismo), Infantil C (9 años y mismas distancias); Infantil B (10 años, con 200 metros de natación, 5.000 de ciclismo y 1.500 de pedestrismo); Infantil A (11 años y mismas distancias); Infantil Juvenil C (12 años, con 400 metros de natación, 10.000 de ciclismo y 2.500 de pedestrismo), Infantil Juvenil B (13 años y mismas distancias) e Infantil Juvenil A (14 años y mismas distancias).

Mientras que este sábado será el gran día. Las actividades comenzarán en plena siesta paceña (14.45) con la largada de la competencia Sprint, que abarca desde los 16 hasta más de 60 años, en distancias de 750 metros de natación, 20.000 de ciclismo (exclusivamente en bicicleta de ruta) y 5.000 de pedestrismo. Además a las 15.45 se largará la rama Elite femenina y cinco minutos después la Elite masculina.

Y desde las 16 se producirá el gran momento que todos esperan, la largada de la carrera Estándar para competidores de ambos sexos (a partir de los 19 años en adelante), con distancias de 1.500 metros de natación, 40.000 metros de ciclismo en bicicleta de ruta y 10.000 kilómetros de pedestrismo). Esta prueba que coronará a los ganadores de la 40ª edición del Triatlón Internacional de La Paz, finalizará alrededor de las 20 y, tras la entrega de premios, se realizará la ceremonia de cierre.

Vale destacar que también se correrá una competencia de paratriatlón para personas con impedimentos físicos que utilizan handbike y silla de ruedas de carrera, con prótesis, y disminuidos visuales que necesitan de un guía durante la competencia y usan bicicleta tándem.

Abiertas las inscripciones para el Ironpaz 2025

Se abrieron las inscripciones para la 28ª edición del Ironpaz (el triatlón de distancias iron man, con 6.000 metros de natación, 180. 000 de ciclismo y 40.000 de pedestrismo) que se realizará el sábado 5 de abril. Las personas interesadas pueden consultar a través del Instagram @ironpaz.lp.