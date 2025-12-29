Tras irse de River y coquetear con Boca, Miguel Borja llegó a México

Luego de los rumores sobre un posible pase al Xeneize, Miguel Borja firmará contrato por dos años con para jugar en Cruz Azul.

Se terminaron las especulaciones, el morbo y la polémica: Miguel Borja , que finalizó su contrato con River en diciembre, no jugará en Boca sino en Cruz Azul. El colombiano ya llegó a suelo mexicano y firmará su contrato por dos años con La Máquina Cementera, quien avanzó en su contratación mientras sus declaraciones sobre el Xeneize ocupaban todos los portales.

"Uno nunca puede cerrar la puerta o decir de esta agua no beberé”, fue la frase bomba que abrió una posibilidad hasta ese entonces impensada. Las declaraciones del colombiano hicieron que Juan Román Riquelme diera el visto bueno por su contratación, aunque las gestiones quedaron truncas y en La Ribera lo acusaron de usar al club.

El Colibrí definió su futuro en medio de los rumores que lo ubicaban cada vez más cerca de Boca y jugará por primera vez en su carrera en la Liga MX.

Borja firmará un contrato por dos temporadas, hasta diciembre de 2027, con la posibilidad de extenderlo por un año más si cumple una serie de objetivos. Ya en México luego de cerrar sus vacaciones en Colombia de manera particular, se espera que se haga la revisión médica, rubrique la firma y se sume al plantel comandado por el argentino Nicolás Larcamón.

Los números de Miguel Borja en River

Borja, autor de 62 goles y 10 asistencias en 159 partidos en River, un gran registro ofensivo pese a que en el 2025 estuvo peleado con el arco (48 encuentros, apenas 17 como titular y ocho gritos).