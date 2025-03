Totti se rindió a los pies de Dybala en Roma: "En este momento es el mejor de Italia''

Dybala es muy querido por los hinchas de La Loba

Paulo Dybala tiene un gran presente en Roma.

Nadie duda de la condición de crack del delantero argentino, pero lo cierto es que las lesiones lo venían teniendo a maltraer en el último tiempo y Roma sufrió su ausencia. Afortunadamente, se lo ve al 100% físicamente y cada vez mejor en el aspecto futbolístico. ''Tiene un ritmo diferente al de hace dos meses y cuando tiene la pelota, la pelota canta'', lo elogió el histórico atacante.

Dybala es el director de orquesta de Roma. Ya no juega con el cuchillo entre los dientes, como solía hacerlo, sino con saco y corbata. Elegancia pura. Bien lo sabe Francescoli, quien siguió tirándole flores en el podcast ¡Viva El Futbol!: ''Paulo no lucha ahora. Antes paraba por los golpes, los calambres. Ahora es una máquina, ahora toca el balón en el último minuto y tiene pierna''.

Totti llenó de elogios a Dybala

Totti se rindió a los pies de Dybala.

Por otro lado, el campeón del mundo 2006 destacó el trabajo del histórico Claudio Ranieri, quien logró enderezar el rumbo del equipo, aunque dejó en claro a quién llamaría para que fuera el DT: "A Ancelotti. Gasperini no me vuelve loco. Claro que si llamo a un entrenador es una cosa, si lo llama otro... Como siempre he dicho, para ganar se necesitan grandes entrenadores y grandes jugadores. Ranieri lo está haciendo bien, no sé si le darán otra oportunidad. Si decide quedarse creo que se centrarán en él, a ver hasta dónde llega”.