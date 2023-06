Torneo Dos Orillas: llegó el turno de las definiciones

hockey.jpg La Zona Campeonato A del Torneo Dos Orillas vivirá la definición en la cancha de agua de la Asociación Santafesina de Hockey. FEH

En Reserva, a las 17 y en el predio ubicado en Raúl Tacca al 700 de Santa Fe, el Paraná Rowing Club definirá con El Quillá. En Sub 19, a las 14, se medirán Estudiantes con El Quillá, y en Sub 16, a las 11.30, Rowing jugará con CRAI. En Sub 14, a las 9, Santa Fe Rugby jugará con Talleres de Paraná.

Por el tercer puesto, en el Sergio Antoniazzi, en Primera, a las 20, jugarán Rowing con El Quillá; 17, en Reserva, Rowing con CRAI, y en Sub 19, a las 14, Banco Provincial lo hará con CRAI. En Sub 16, a las 11.30, Santa Fe Rugby enfrentará a El Quillá, y en Sub 14, a las 9, Rowing se medirá con CRAI.

En la Zona Campeonato B, en El Plumazo de Paraná, a las 17, en Primera, Universitario jugará con Paraná Hockey la final, y a las 15, en Reserva, se medirán Estudiantes Amarillo con Paraná HC. En Sub 19, a las 13, Atlético Franck con CUAC, y a las 11, Atlético Franck con CUAC (tercer y cuarto puesto), y Sub 14, a las 9, Atlético Franck con Capibá RC (tercer y cuarto puesto).

En cancha de Talleres de Paraná, en Primera, a las 17 por el tercer y cuarto puesto, jugarán Tilcara con Argentino de San Carlos; en Reserva, a las 15, Talleres Blanco se medirá con Colón (tercer y cuarto puesto); Sub 19, a las 13, Tilcara con Colón (tercer y cuarto puesto); Sub 16, a las 11, la final entre Paraná Rowing Blanco con Colón de Santa Fe, y en Sub 14, a las 9, Tilcara de Paraná con Colón de Santa Fe la final.

PROGRAMACIÓN

ZONA CAMPEONATO “A”

SEDE: ASH – FINALES

SUB14: 9hs SFRC vs TALLERES

SUB16: 11:30hs ROWING vs CRAI

SUB19: 14hs CAE vs EL QUILLÁ

RESERVA: 17hs CAE vs EL QUILLÁ

PRIMERA: 20hs BANCO vs CRAI

SEDE: EN QUILLÁ – TERCER Y CUARTO PUESTO

SUB14: 9hs ROWING vs CRAI

SUB16: 11:30hs SFRC vs EL QUILLÁ

SUB19: 14hs BANCO vs CRAI

RESERVA: 17hs ROWING vs CRAI

PRIMERA: 20hs ROWING vs EL QUILLÁ

ZONA CAMPEONATO “B”

SEDE: CAE

SUB14: 9hs ATL FRANCK vs CAPIBÁ RC (3° y 4° PUESTO)

SUB16: 11hs ATL FRANCK vs CUAC (3° y 4° PUESTO)

SUB19: 13hs ATL FRANCK vs CUAC (FINAL)

RESERVA: 15hs CAE AMARILLO vs PARANÁ HC (FINAL)

PRIMERA: 17hs UNIVERSITARIO vs PARANÁ HC (FINAL)

SEDE: TALLERES

SUB14: 9hs TILCARA vs COLÓN (FINAL)

SUB16: 11hs ROWING BLANCO vs COLÓN (FINAL)

SUB19: 13hs TILCARA vs COLÓN (3° Y 4° PUESTO)

RESERVA: 15hs TALLERES BLANCO vs COLÓN (3° Y 4° PUESTO)

PRIMERA: 17hs TILCARA vs ARGENTINO SC (3° Y 4° PUESTO)