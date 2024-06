Torneo Dos Orillas: el cierre tuvo más festejos paranaenses

El club Tilcara logró el título en la Zona Ascenso B del Torneo Dos Orillas, mientras que Rowing se consagró en la división Sub 16.

El Torneo Dos Orillas Damas que organizan de manera conjunta la Federación Entrerriana de Hockey y la Asociación Santafesina llegó a su fin. Y en la jornada de cierre hubo más festejos para los equipos de Paraná, ya que el club Tilcara logró el título en la Zona Ascenso B, mientras que Rowing celebró en la categoría Sub 16.

De esta forma, el Verde cerró invicto el torneo, con ascenso y título incluido.

En los otros enfrentamientos que hubo entre ambos, los resultados fueron: Reserva: 0-1; Sub 19: 0-7; Sub 16: 1-11; Sub 14: 4-1 y Sub12: 0-0.

En cuanto a la categoría Sub 16, Rowing Azul logró la consagración en la Zona Campeonato luego de vencer 2 a 1 como local a CRAI de Santa Fe.

Los goles de las Remeras fueron de Emiliana Uriona y Lourdes Achaval, mientras que para las Gitanas marcó Clara Dodorico.

Rowing hockey sobre césped.jpg Las jugadores de Rowing alcanzaron el campeonato en la Sub 16 tras vencer a CRAI. Gentileza Colo Cabrera

Banco fue el gran campeón

La solidez defensiva, un mediocampo equilibrado, solidaridad colectiva, la presencia de jugadoras con marcada experiencia dentro del equipo de vital influencia en el rendimiento, fueron la clave para que Banco Provincia de Santa Fe se quede con el título en el Torneo Dos Orillas de hockey sobre césped.

La consagración llegó luego de vencer a Talleres en Paraná por 3 a 1, con goles de Valentina Suravsky, Geor Bernia y Macarena Rímolo.

A lo largo del certamen, el plantel mantuvo esa fuerte ambición y convicción de reposicionar a Banco en los primeros planos.

Es así que se conformó un equipo siendo protagonista en cualquier escenario con nombres de jerarquía y calidad.

El terreno de juego se inundó rápidamente de banderas y festejos para desatar toda la alegría de las Kresteras en lo que es el décimo título en Primera División (2006, 2007, Clausura 2010, Clausura 2012, Oficial 2014, Transición 2017, Copa Santa Fe 2018, Torneo Nivelatorio 2019 y Torneo Dos Orillas 2022 y 2024).