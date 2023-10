Tomás Cornejo dio el paso hacia el profesionalismo

“La verdad es que se dio todo muy rápido, este equipo es de la Universidad de Coimbra, que es muy grande, con varios deportes. Cuando me surgió la propuesta a través de mi representante (José Baya) no lo dudé, porque tenía ganas de dar ese paso en el profesionalismo y a ver cómo me siento. Hace unos días se presentó la oferta y me convenció. Fui a Buenos Aires y me tomé el avión. Estoy muy contento porque era lo que yo venía buscando”, afirmó Cornejo en diálogo con UNO.

Tomás Cornejo 1.jpg Tomás Cornejo tuvo un paso fructífero por Atlético del Rosario.

Sobre su nuevo destino, el exjugador del Verde manifestó que “es un equipo que se está armando muy bien”.

“La temporada pasada no anduvo muy bien y por eso ahora la idea es mejorar. Trajo otros jugadores foráneos y un entrenador que es de Sudáfrica. Se ve que hay muy laburo detrás y que pretenden ser protagonistas. Eso me puso contento y me dieron muchas ganas de sumarme a este proyecto”, agregó.

Unas pocas horas después de haber pisado suelo portugués, Tomás se calzó la camiseta de la AAC para jugar un encuentro preparatorio.

“El domingo pasado ya fui parte de un amistoso y la verdad que el nivel de juego no era el que esperaba, pero es muy pronto como para sacar conclusiones sobre este tema. Lo positivo es que me sentí bien adentro de la cancha y hay tiempo para mejorar”, finalizó.