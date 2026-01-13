Uno Entre Rios | Ovación | homosexual

Un futbolista denunció que lo apartaron de su club por ser homosexual

El australiano Josh Cavallo apuntó contra Adelaide United de la A-League, asegurando que fue discriminado por ser homosexual.

13 de enero 2026 · 19:07hs
Josh Cavallo también denunció burlas de parte de compañeros por ser homosexual. 

Josh Cavallo también denunció burlas de parte de compañeros por ser homosexual. 

A través de un posteo en redes sociales, el futbolista Josh Cavallo expuso una situación que, según contó, marcó su etapa en Australia. El jugador, pionero en el fútbol profesional al hacer pública su orientación sexual, afirmó que durante su paso por el Adelaide United fue relegado por ser homosexual y no hubo motivos relacionados a lo deportivo.

El actual integrante del Stamford AFC explicó que su salida del club no respondió a cuestiones futbolísticas. En el mensaje, sostuvo que las oportunidades se le fueron cerrando pese a su rendimiento y que la decisión de marginarlo estuvo vinculada a prejuicios internos relacionados con su identidad.

“Me ha llevado un tiempo digerir cómo acabaron mis años en el Adelaide, pero creo que los fans merecen honestidad”, escribió. Y agregó: “No importaba lo que mejorara o lo que aportaba al equipo, estaba claro que no se me quería en el campo debido a la homofobia interna del club”.

El difícil momento que vivió el futbolista australiano

El australiano recordó que ese escenario era justamente lo que temía antes de hacer pública su historia personal. Según relató, la exposición trajo consecuencias directas en su carrera y afectó su bienestar dentro de un entorno que creía seguro.

En ese sentido, también denunció burlas de parte de compañeros, al revelar que se rieron de una imagen suya junto a su pareja en un grupo privado. “Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”, expresó en el mismo testimonio.

Tras su salida en mayo de 2025, el defensor encontró un nuevo destino en el ascenso inglés. Agradeció la oportunidad de empezar de nuevo y manifestó su deseo de recuperar la pasión por la pelota, además de reconocer el respaldo de los hinchas que lo acompañaron durante su etapa anterior.

Por su parte, la institución australiana negó las acusaciones y defendió su accionar. En un comunicado oficial, aseguró estar “profundamente decepcionada” por las declaraciones y remarcó que siempre promovió un ambiente inclusivo, aclarando que las decisiones deportivas se tomaron exclusivamente por criterios futbolísticos.

homosexual Futbolista Australia discriminación
