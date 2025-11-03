Talleres y Oro Verde, los campeones en Cadetes

Talleres y Oro Verde, los grandes campeones de la Asociación Paranaense de Sóftbol: emoción, remontadas y cierre de temporada con alto nivel.

La Asociación Paranaense de Sóftbol (APS) vivió un fin de semana cargado de emociones, intensidad y definiciones. Con la disputa de los playoffs del tercer torneo en Cadetes —que había quedado suspendido por lluvia— y del cuarto torneo, se cerró oficialmente la temporada regular del año, dejando un saldo de grandes partidos, destacadas actuaciones individuales y la consagración de Talleres y Oro Verde como campeones en Cadetes.

El sábado se pusieron en marcha los cruces correspondientes al tercer torneo. La jornada comenzó con el enfrentamiento entre los equipos clasificados en el tercer y cuarto lugar del round robin. En ese primer duelo, Estudiantes logró una importante victoria ante Patronato, que le permitió avanzar a la semifinal frente a Oro Verde, segundo en la fase regular.

El Torneo Oficial de Damas tiene a sus semifinalistas

El conjunto del Parque Urquiza, conducido por Daniel Gómez, volvió a mostrar su carácter competitivo y se impuso también ante Oro Verde, ganándose el derecho de jugar la gran final frente al poderoso Talleres, que había sido el mejor del torneo.

La final no defraudó. En un partido vibrante, repleto de emociones y que se definió en extra inning, Talleres terminó coronándose campeón tras superar a Estudiantes por 8 carreras a 5

Durante el desarrollo del juego, Talleres parecía tener el título en el bolsillo cuando llegó a la séptima entrada con una ventaja de 4 a 1.

Sin embargo, Estudiantes no se dio por vencido y, con una arremetida admirable, logró empatar el marcador, forzando un octavo inning decisivo. Allí, los dirigidos por Braian Dorella volvieron a mostrar su jerarquía ofensiva y anotaron cuatro carreras más, mientras que Estudiantes solo pudo descontar una, sellando así el resultado final.

El festejo fue merecido para Talleres, que a lo largo del torneo demostró regularidad, potencia y una sólida defensa. El equipo campeón estuvo integrado por Joaquín Vich, Bastián Duerto, Matías Invinkebied, Facundo Galván, Bruno Francisconi, Laureano Vilches, Mateo Sierak, Bautista Rodríguez, Gabriel Suárez, Genaro Bello, Ignacio Deu, Felipe Moreloy, Juan Bautista Alegre y Santiago Martínez Fusari.

Oro Verde dio el golpe

oro verde Oro Verde, también fue campeón. APS

El domingo fue el turno de las definiciones del cuarto torneo, disputadas en el estadio Ingeniero Nafaldo Cargnel. En el primer turno se enfrentaron los equipos clasificados en tercer y cuarto lugar. Allí, Oro Verde, que había quedado cuarto en el round robin, inició una jornada inolvidable.

El conjunto conducido por Alejandro Albarenga superó a Don Bosco por 7 a 5, luego derrotó en un emocionante partido a Talleres por 5 a 3 en extra inning, y finalmente, en el encuentro decisivo, se impuso ante Estudiantes por 4 carreras a 2, consagrándose campeón de manera brillante.

El plantel campeón de Oro Verde estuvo integrado por Carlos Aguirre, Máximo Montero, Theo Cabello, Benjamín Revilla, Máximo Levrand, Thiago De Chanzi, Bautista Rossier, Augusto Siviero, Tomás Casabó, Naim Velázquez, Jeremías Romano y Joaquín Lara.

La campaña del equipo Verde fue un ejemplo de resiliencia y crecimiento. A pesar de haber ingresado a los playoffs desde el último lugar, supo encontrar su mejor versión en los momentos decisivos y se quedó con un título muy festejado por su gente.

Las clasificación final quedó de la siguiente manera: 1°) Talleres 35 puntos, 2º) Oro Verde 33; 3º) Patronato 28 y 4º) Estudiantes 28 unidades

Para cerrar oficialmente la temporada, aún queda por disputarse el Grand Prix Final, que promete ser una auténtica fiesta del sóftbol local. Este certamen se jugará al mejor de tres juegos en la primera instancia y al mejor de cinco en la gran final, coronando al campeón absoluto del año.

La APS se prepara así para poner el broche de oro a una temporada intensa en las diferentes categoría que forman parte el deporte local.