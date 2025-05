Talleres le ganó cómodo a Alianza Lima y lo superó en su grupo por la Libertadores

Poco a poco, el local empezó a tomar protagonismo. Tal fue así, que a los 22 minutos se rompió el cero en Córdoba. Girotti le pasó una pelota en la mitad de la cancha a Rubén Botta, quien condujo y desde fuera del área sacó un potente latigazo que sacudió toda la red y puso el 1-0.

Quince minutos más tarde, Talleres aumentó la diferencia. Botta filtró un pase en profundidad para Valentín Depietri, quien remató dentro del área y entre las piernas del arquero Guillermo Viscarra, hizo el segundo.

Sobre el final del primer acto, la visita tuvo su oportunidad de descontar. Tras un córner, Enrick Noriega cabeceó y el defensor de la T, Miguel Navarro, evitó con su brazo -involuntariamente- que el remate ingrese al arco, por lo que el árbitro sancionó penal. Del mismo se encargó de ejecutarlo Paolo Guerrero, quien abrió el pie y lanzó un tiro que atajó en dos tiempos Javier Burrai.

El segundo tiempo transcurrió con dureza y no gozó de un fútbol entretenido, sino uno más bien disputado, con pocas llegadas y en donde se notó la dureza de ambos equipos. Tal fue así que, a la media hora, Carlos Zambrano, zaguero de la visita, se fue expulsado por doble amarilla, tras una falta de mano que realizó en un contraataque de la T.

La superioridad numérica no hizo mucho efecto y el resto del encuentro se jugó con parsimonia y tranquilidad. No obstante, en tiempo cumplido, Ulises Ortigoza asistió a Nahuel Bustos, quien gambeteó a Viscarra y definió la goleada, pero el juez de línea levantó la bandera y cobró offside. La jugada fue revisada por el VAR, aunque la decisión se mantuvo. No hubo tiempo para más en Córdoba y se selló el triunfo cordobés.

Lo que viene para Talleres

En la última fecha, Talleres visitará a San Pablo y Alianza Lima jugará con Libertad en Paraguay. Ambos encuentros serán en simultáneo el próximo martes 27 de mayo a las 19 horas. Tanto la T como los Blanquiazules se disputarán el tercer puesto en su grupo, que clasifica a los 16avos de final de la Copa Sudamericana.