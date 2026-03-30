Procesaron y embargaron a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Por evasión de impuestos en la AFA, el presidente de la entidad, Chiqui Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, fueron embargados por 350 millones de pesos.

Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fueron procesados y embargados por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales. La decisión fue tomada este lunes por el juez federal en la penal y económico Diego Amarante.

Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19 mil millones de pesos. El juez había indagado a los dirigentes deportivos entre el 11 y 12 de marzo pasados.

En su declaración, Tapia entregó un escrito con el que se desvinculó de la deuda y pidió su sobreseimiento: sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo.

Argumentó, no obstante, que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.