Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos avanza con los trabajos de rehabilitación al ingreso del Palacio San José

El Gobierno de Entre Ríos informó que con la Dirección Provincial de Vialidad se avanza con los trabajos de rehabilitación al ingreso del Palacio San José.

30 de marzo 2026 · 18:37hs
El Gobierno de Entre Ríos avanza con la rehabilitación al ingreso del Palacio San José. 

El Gobierno de Entre Ríos avanza con la rehabilitación al ingreso del Palacio San José. 

El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, continúa con la rehabilitación del acceso a la que fuera residencia del general Justo José de Urquiza, desde la ruta provincial 39, en el departamento Uruguay. Se ejecutan tareas sobre una extensión de 2.000 metros, de un total de 3.000.

LEER MÁS: Palacio San José: un emblema de lo que Urquiza soñó

Detalles desde el Gobierno de Entre Ríos

Desde el organismo se informó que actualmente se avanza en la colocación de subbase con incorporación de cal, base con incorporación de cemento y base con mezcla asfáltica en los primeros dos kilómetros del total previsto.

El Gobierno de Entre Ríos aclaró el alcance de ORI, la nueva herramienta de salud mental. 

Salud mental: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el alcance de ORI

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar el comercio QBien en Paraná.

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar un comercio

“Estamos muy contentos con el trabajo que lleva adelante la provincia en la mejora del acceso al Palacio San José, una obra muy necesaria frente a las demandas de los visitantes”, expresó el director del museo, Carlos Iriarte.

Palacio San José 2

Y agregó: “Esta intervención forma parte del convenio firmado con Nación el pasado 3 de febrero. Con la repavimentación, estimamos un incremento en la cantidad de visitas de martes a domingo”.

Las tareas se enmarcan dentro de la obra de rehabilitación de la ruta provincial 39 y permitirán mejorar la circulación de vecinos, turistas y visitantes que concurren habitualmente al palacio.

Desde Vialidad Provincial se recomienda a los conductores transitar con extrema precaución en el sector, debido a la presencia de operarios y maquinaria sobre la calzada.

Por último, se informó que el acceso se realiza desde la localidad de Caseros, a través de su avenida principal hasta el paraje Cuatro Bocas, donde la señalización vial orienta a los visitantes.

Gobierno de Entre Ríos trabajos Palacio San José Dirección Provincial de Vialidad
Noticias relacionadas
convocan a participar de la feria honoria bustos ? edicion juanele en parana

Convocan a participar de la Feria Honoria Bustos – Edición Juanele en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos propone una noche con grandes bandas sonoras del cine

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un concierto con música de grandes clásicos del cine

Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades.

Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades

Adecen impulsa la educación en derechos del consumidor en Entre Ríos.

Adecen impulsa la educación en derechos del consumidor en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos avanza con los trabajos de rehabilitación al ingreso del Palacio San José

El Gobierno de Entre Ríos avanza con los trabajos de rehabilitación al ingreso del Palacio San José

Un auto despistó en la ruta 14 tras impactar un ciervo

Un auto despistó en la ruta 14 tras impactar un ciervo

Inició el Torneo de Desarrollo de la UER

Inició el Torneo de Desarrollo de la UER

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos avanza con los trabajos de rehabilitación al ingreso del Palacio San José

El Gobierno de Entre Ríos avanza con los trabajos de rehabilitación al ingreso del Palacio San José

Un auto despistó en la ruta 14 tras impactar un ciervo

Un auto despistó en la ruta 14 tras impactar un ciervo

Inició el Torneo de Desarrollo de la UER

Inició el Torneo de Desarrollo de la UER

La justicia falló a favor del Nantes en el caso de Emiliano Sala

La justicia falló a favor del Nantes en el caso de Emiliano Sala

Procesaron y embargaron a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Procesaron y embargaron a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Policiales
Un auto despistó en la ruta 14 tras impactar un ciervo

Un auto despistó en la ruta 14 tras impactar un ciervo

En Gualeguay, salvaron la vida de un niño que ingirió lavandina

En Gualeguay, salvaron la vida de un niño que ingirió lavandina

Concordia: demoraron a nueve personas tras ingresar por la fuerza a un sindicato

Concordia: demoraron a nueve personas tras ingresar por la fuerza a un sindicato

Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Hallaron sin vida el cuerpo de un hombre en un arroyo en Chajarí

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ovación
Procesaron y embargaron a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Procesaron y embargaron a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

La justicia falló a favor del Nantes en el caso de Emiliano Sala

La justicia falló a favor del Nantes en el caso de Emiliano Sala

Inició el Torneo de Desarrollo de la UER

Inició el Torneo de Desarrollo de la UER

El Rally Entrerriano arrancó su temporada en Primero de Mayo

El Rally Entrerriano arrancó su temporada en Primero de Mayo

Scaloni adelantó que Messi será titular en el amistoso ante Zambia

Scaloni adelantó que Messi será titular en el amistoso ante Zambia

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos avanza con los trabajos de rehabilitación al ingreso del Palacio San José

El Gobierno de Entre Ríos avanza con los trabajos de rehabilitación al ingreso del Palacio San José

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar un comercio

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar un comercio

Convocan a participar de la Feria Honoria Bustos – Edición Juanele en Paraná

Convocan a participar de la Feria Honoria Bustos – Edición Juanele en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un concierto con música de grandes clásicos del cine

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un concierto con música de grandes clásicos del cine

Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades

Paraná se enciende en Semana Santa con una agenda récord de actividades

Dejanos tu comentario