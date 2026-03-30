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Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar el comercio Q'Bien en Paraná

El comercio Q'Bien sufrió el derrumbe total de su cielorraso. Ocurrió fuera del horario comercial, no hubo heridos y el local permanece cerrado.

30 de marzo 2026 · 14:19hs
Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar el comercio QBien en Paraná.

Derrumbe del cielorraso obliga a cerrar el comercio Q'Bien en Paraná.

El tradicional comercio “Q'Bien”, ubicado en la peatonal de Paraná, permanece cerrado tras el derrumbe total de su cielorraso. El hecho fue descubierto en las primeras horas del día, cuando empleados ingresaron y hallaron la estructura colapsada en el interior. Ocurrió fuera del horario comercial, sin registrarse personas heridas ni víctimas alguna. Autoridades evalúan causas y daños mientras continúa cerrado.

Los daños materiales son de consideración y el lugar quedó cubierto por restos del cielorraso y otros elementos afectados. Durante la jornada se iniciaron tareas de limpieza y ordenamiento, mientras se evalúan las condiciones del edificio.

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Cerrado por daños: se derrumbó el cielorraso de Q'Bien

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El local permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, a la espera de peritajes técnicos que permitan determinar las causas del derrumbe y avanzar con las reparaciones necesarias.

Derrumbe Paraná Q'Bien
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