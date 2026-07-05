Brasil buscará romper su historial negativo ante Noruega en los octavos de final

Ambas naciones no se enfrentan futbolísticamente desde hace 20 años. El noruego es el único elenco nacional que nunca perdió con Brasil

La Selección de Brasil jugará ante su par noruego por los octavos de final del Mundial 2026 , en un enfrentamiento en el que intentará romper su increíble historial negativo ante los europeos.

El destacado representativo sudamericano no pudo sumar ni un triunfo ante Noruega en los cuatro enfrentamientos que registra el historial, con dos derrotas y dos empates.

Así, el noruego es el único elenco nacional que nunca perdió con Brasil, la Selección con más campeonatos del mundo y una de las únicas dos bicampeonas de la máxima cita mundial.

Haaland vs Vinícius Jr.

El partido entre el seleccionado que dirige el italiano Carlo Ancelotti y el que encabeza el delantero Erling Haaland se disputará a las 17:00 (horario argentino) de este domingo, por un lugar en una instancia de cuartos de final en la que, quien gane, deberá enfrentar al vencedor entre Inglaterra y México.

A pesar de no encontrarse en su mejor actualidad, sin ganar un Mundial ni disputar una final desde 2002, con cuatro eliminaciones en cuartos de final en los cinco mundiales disputados desde entonces, además del catastrófico final que terminó con el cuarto puesto en Brasil 2014, la “Verdeamarela” tiene todo preparado para romper una mala racha histórica en su emparejamiento ante los noruegos.

Acorde a lo que informa el historial, en el registro de partidos de “clase A”, la Selección brasileña no pudo sumar ni un triunfo ante el país nórdico al cabo de cuatro enfrentamientos.

Historia

En un partido que se disputará por primera vez en 20 años, el primer encuentro se dio en 1988, con un amistoso internacional que terminó empatado 1-1 y se jugó en la capital del país europeo, Oslo. Los tantos fueron convertidos por Jan Age Fjortoft, para el local, y Edmar, que igualó el encuentro en 36 minutos de la segunda etapa.

Pasaron nueve años para que se volviera a repetir el encuentro, que se volvió a disputar en el Ullevaal Stadion y vio vencedor al equipo local. Aunque Brasil era el campeón defensor, al haberse quedado con el Mundial de Estados Unidos 1994, y jugó con un equipo integrado por sus jugadores más destacados, con Cafu, Roberto Carlos, Romario y Ronaldo, entre otros, el local se impuso por 4-2.

Los tantos de Noruega fueron convertidos por Petter Rudi, Tore Andre Flo, por duplicado, y Egil Ostenstad, en un encuentro que disputó Alf-Inge Haaland, padre del mencionado delantero del Manchester City, mientras que para Brasil marcaron Djalminha y Romario.

El partido se reeditó en el Mundial de Francia 1998, tan solo un año después, y fue con un nuevo triunfo del elenco europeo en la última fecha de la fase de grupos. El conjunto sudamericano ya estaba clasificado a los octavos de final y estaba en ventaja con el gol de Bebeto, aunque Tore Andre Flo y Kjetil Rekdal, de penal, remontaron en los últimos cinco minutos.

El duelo más reciente se dio el 16 de agosto de 2006, también en el Ullevaal Stadion, en el debut de Dunga como entrenador de Brasil y poco después del Mundial de Alemania 2006. Los tantos de Morten Pederson y Daniel Carvalho sentenciaron un nuevo empate, esta vez por 1-1.