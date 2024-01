"Somos un equipo maduro, con gran experiencia"

El comienzo de la Liga Federal masculina 2024 está a la vuelta de la esquina. Atlético Echagüe Club (AEC) se presentará del 2 al 11 de febrero en el escalafón número tres del deporte en Argentina e integrará la Zona C junto a Liniers, Colón de Santa Fe, San Martín de Porres, Independiente de Gualeguaychú y la Selección Argentina sub 19.

UNO dialogó con el director técnico del AEC y su capitán, el experimentado central Denis Pérez acerca de las aspiraciones del plantel. “Hace nueve años aproximadamente que venimos jugando liga y para este año tenemos la particularidad de que se volvieron a juntar varios de los históricos, de los que más experiencia tienen”, destacó el entrenador.

El capitán también opinó lo mismo: “Nos encontramos varios de los jugadores que venimos hace varios años en el club. Disputamos varias ligas nacionales, compañeros que llegaron como refuerzos en esas ligas y se quedaron en el club. Esa experiencia, más el estar vigentes, motivados y ganando títulos tanto provinciales como locales, hacen que podamos decir que adoptamos una línea de pensamiento, juego y disciplina. Somos una familia que integra a todo lo que sume”.

Por otra parte, ambos se refirieron a los objetivos. “Aspiramos a estar siempre arriba, entre los mejores. Va a ser una liga larga porque es un partido por día y no tenemos tiempos de preparación. Son periodos cortos pero el equipo tiene mucha experiencia y mucha chapa. Con eso creo que vamos a llegar muy lejos”, dijo Juan Ignacio.

“Los objetivos siempre son cercanos en el tiempo. Las sensaciones por comenzar el torneo son las mejores, tanto en lo grupal como en lo personal. El grupo está motivado, entrenando todos los días y disputando amistosos para ponernos en sintonía con el juego, buscando mejorar para encontrar esa versión del equipo que nos demanda la competencia”, aseguró Denis Pérez, y agregó: “Nos propusimos jugar una liga nacional. Ahora queremos hacerlo de la mejor manera. Esperamos hacer un buen papel y en competencia buscaremos ganar siempre. Aferrados a nuestros principios de juego, creyendo en eso se buscará la permanencia en la categoría”.

Echagüe mascu.jpg Echagüe contará con basta experiencia para la Liga Federal. Gentileza Luis Gómez

“Tenemos un equipo largo y variado”, sentenció el entrenador, Nacho Corona.

“Tenemos que buscarle el punto en cada partido para ir rotando específicamente en algunos puestos. Tengo recambio y eso es muy importante. Todos están bastante bien para sustituirse entre ellos. Nuestros rivales se van a encontrar con un equipo bastante alto y con mucho bloqueo”, expresó el entrenador y agregó: “En cuanto a nuestro fuerte, me parece que nuestras virtudes pasan por todas las fases. Salida de rotación, ataque, bloqueo, bloqueo-defensa. Somos aguerridos en varios puntos”.

Por último, Corona se refirió a los amistosos que disputó el Negro de cara al inicio de la Liga Federal, en este caso, el 3 de febrero ante Independiente de Gualeguaychú en cancha de Gimnasia y Esgrima de Santa Fe. “Los amistosos sirven para probar cuestiones tácticas del juego, algunos cambios. También se aprecia el desarrollo de algunos jugadores que no han tenido tanto rodaje durante el año”, culminó.

Denis Pérez, de 30 años, será el portador de la cinta en la Liga Federal. Así lo vive y recuerda: “Llegué al club en 2013 para integrar el primer plantel a disputar la Liga Nacional A2 2014 y no me fui más. Es algo que hoy recuerdo y me emociona mucho”.

Agregó: “Son 10 años en el club. Las ganas son las mismas como ese primer día que entré. Más allá de ser el capitán por los años que llevo en el club, con el grupo que tenemos es mutuo el guiar, aconsejar y acompañarnos dentro y fuera de la cancha. Todos tenemos esos valores y se hace placentero. Por lo tanto, no lo veo como una responsabilidad extra y lo disfruto mucho”.

Para finalizar, Pérez dejó unas palabras de referencia del plantel: “Pienso que somos un equipo con una identidad cuando podemos imponer nuestro juego. Ya sea de rotación, frontal a veces con salidas de ataque variadas”.

“El contrincante también juega y si nos encontramos en adversidad podemos adecuarnos a lo que demande el partido. Y eso, creo, es la mayor virtud. Tener un abanico amplio de herramientas para poder seguir”, cerró el central de Echagüe.