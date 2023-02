Sóftbol: se define el Nacional de Clubes 2023

El Campeonato Nacional de Clubes de Sóftbol es el torneo de la especialidad más importante en entidades en Argentina, y reúne a los mejores equipos del país. Todo es aprovechando el feriado nacional por el Carnaval. Hoy serán las finales de la Zona Campeonato y Ascenso.

Los principales equipos son en su gran mayoría de la ciudades de Paraná, La Pampa y Bahía Blanca, pero también participan equipos de Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Mendoza y demás provincias de la Argentina que tengan el deporte. Los equipos en la edición están divididos en son Zona Campeonato Zona Ascenso, Zona Promoción y Zona Estímulo. En la ronda Campeonato estarán presentes los mejores equipos del país. Entre los que resaltan Talleres, Don Bosco, Estudiantes, Patronato y CEF N° 5 de Paraná y que son claros candidatos a quedarse con la edición 24ª del torneo principal a nivel país.

Los equipos participantes son los que se detallan a continuación: Zona Campeonato: CEF N° 5, Patronato, Talleres, Estudiantes de Paraná, Mayú de La Pampa, Catsa, Don Bosco y Liniers de Bahía Blanca.

Zona Ascenso: Tigre, San Juan, Águilas de Santiago del Estero, Las Heras, Universidad Nacional de La Matanza, Black Dogs y Sóftbol Play A.

Zona Promoción: Kamikazez, Indios, Ollas de Bahía Blanca, Gremios, Quilmes, Metros y Fabrica de Armas.

Zona Estímulo: A: Berazategui, ECByC, Universidad Nacional de Cuyo, Sóftbol Play B, Sóftbol Junín y Japoneses.

Zona Estímulo B: Talleres B, Scorpions Banco Mendoza, Piratas y Indios de Tucumán y Estudiantes de Paraná B. Zona

Estímulo C: Colonia Avellaneda, City Bell, Maipú de Mendoza, Morón de Buenos Aires, La Rufinita y Águilas de Corrientes.

La final de la Zona Campeonato será no antes de las 19 en el Estadio Nafaldo Cargnel y tiene como candidatos a equipos de Paraná. Todo se definirá en las próximas horas ante un gra marco de público que ya tiene acostumbrado al sóftbol nacional que cada nacional tenga miles de personas presenciando la definición. Antes también se sabrá quienes suben de categoría en la división Estímulo y también Ascenso. Como así quien pierdan la categoría tanto en la Zona Campeonato, como Ascenso. Por ahora todo está por cerrarse en el Estadio Mundialista de la capital entrerriana.

Los campeones son los que se detallan a continuación: 2000: suspendido por condiciones climáticas (Banco La Pampa-Estudiantes de Paraná); 2001: Patronato (Paraná); 2002: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2003: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2004: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2005: Patronato (Paraná); 2006: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2007: Patronato; 2008: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2009: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2010: Patronato; 2011: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2012: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2013: Club Atlético Estudiantes (Paraná); 2014: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2015: Patronato (Paraná); 2016: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2017: Patronato (Paraná); 2018: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2019: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2020: Centro de Ex Alumnos de Don Bosco (Paraná); 2021 CEF Nº 5 y 2022 CEF Nº 5.

En la jornada de este martes se sabrán quienes irán por la corona en la principal categoría del sóftbol nacional, como es la ronda Campeonato. En la final ya aguarda rival CEF tras ganar la instancia previa.