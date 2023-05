Sofía Fouces progresa en los Estados Unidos.

Sofía Fouces pasó por UNO y contó: “Yo juego al hockey desde que tengo 5 años, siempre en el CAE. Y hace dos años más o menos me habló una empresa llamada Playproglobal ofreciéndome esto porque no había muchas chicas en Estados Unidos. La idea me copó, pero no estaba segura. Recién terminaba la escuela y demás. Es más, primero dije no me iba a ir. Luego arranca la pandemia y comienzo la facultad acá que no me copó mucho. Encima vi que muchas chicas se iban. Las empecé a seguir en instagram y observé que la vida estaba copada. Entonces ahí dije capaz pruebo. Hable con la empresa de nuevo y le dije que la idea me gustaba”, contó respecto de cómo se dio todo y agregó: “Ahí se dio todo un proceso donde hay que juntar videos ya que ellos editan uno y lo mandan a todas las universidades y en julio de 2022 fui a una especie de campamentos que ellos hacen que se hizo en Córdoba con varios entrenadores de algunas universidades. Son dos días y ahí te ven. Luego de eso hay selección de jugadoras y una posterior entrevista”.

Una vez que pasó este filtró llegó otro: Conseguir la universidad para la beca. Este proceso también tuvo sus pasos. “Mi caso es raro porque siendo tan grande, tengo 21 años, es mas complicado conseguir una beca porque para ello se busca a chicas más chicas. Yo estaba como en la última etapa de poder jugar o no. Hablé primero con una universidad que se llama Drexler, pero no pasó nada. Seguí en el proceso de buscar becas y en un principio parecía que no se daba y de repente aparece una que es top 10 en los Estados Unidos. Se cayó y me frustré hasta que después aparecieron. Hablé con varias y con Monmouth University la entrenadora se mostró siempre muy entusiasmada para darme una beca. Me dijo podes venir en enero y tenés beca completa que era lo que yo quería porque es la mitad del año de facultad. Ahí empecé con todos, papeles, materias y demás”.

El estudio en EE.UU. Es clave. Si rendías en la universidad, jugás. Así de simple. “El estudio es una parte importante en esto. Acá en Argentina no hacía mucho y me arrepentí de eso cuando estaba apretada con ese tema. Para poder jugar te tiene que ir bien. Estoy estudiando Ciencias Políticas con un enfoque en administración de empresas. Todo tuvo que ver con las transcripciones y eso. Acá estaba estudiando Administración de Empresas y me quería inscribir allá en eso, pero no pude por las materias que había sacado así que no me quedó otra, pero estoy súper contenta con lo que me tocó”.

Fouces lleva cuatro meses y debe regresar en agosto. “Los cuatro meses son súper positivos. Al principio uno tiene incertidumbre de poder encajar en el grupo que es lo más importante. Las chicas desde el minuto cero me recibieron súper bien y logré integrarme ya que no me considero muy sociable. Pude hacerme nuevas amigas y eso hizo todo más fácil”, narró y comentó luego la clase de hockey que encontró: “La diferencia principal con el de acá es la parte física y la exigencia y sobre todo la infraestructura. Es mucho más exigente la parte física, pero a nivel técnico y táctico acá el hockey es mejor y cuando uno va a una universidad esa parte se la dan mucho a las internacionales. En este caso yo que soy Argentina, pero hay de Alemania, Bélgica Nueva Zelanda”.