“Creo que esto ha sido todo”, expresó el boxeador Sergio Maravilla Martínez tras confirmarse el triunfo durante su última velada.

Maravilla Martínez ganó y anunció el final de su carrera en el boxeo

El boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez volvió a subirse al ring a los 51 años y se despidió con una victoria por fallo unánime ante Nicolás Ryske, en el marco del evento “Noche de Leyendas”, que se desarrolló anoche en el microestadio Malvinas Argentinas, en una velada que reunió a distintas figuras de los deportes de combate.

El ex campeón mundial de boxeo mostró vigencia ante un rival más joven y logró imponerse tras seis rounds intensos, en los que ambos púgiles intercambiaron golpes con paridad y entrega. Tras el combate, Martínez dejó en claro que se trató, probablemente, de su última presentación profesional.

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“Creo que esto ha sido todo”, expresó el boxeador tras confirmarse el triunfo, luego de un enfrentamiento que describió como exigente desde lo físico. También reconoció que llegó al combate con lesiones, especialmente en la rodilla izquierda y la mano derecha, aunque destacó haber podido completar la pelea y quedarse con la victoria.

Última pelea

Durante la velada, Martínez y Ryske protagonizaron un combate parejo, donde el argentino apostó a la técnica y la movilidad, mientras que su rival buscó acortar distancias con potencia. El propio “Maravilla” destacó el nivel del enfrentamiento y valoró la entrega de ambos dentro del ring.

Consultado sobre un eventual regreso, dejó abierta una mínima posibilidad, aunque remarcó que el desgaste físico fue determinante. “Hoy me duele mucho el cuerpo”, señaló, dejando entrever que el retiro es la decisión más probable.