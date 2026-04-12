Uno Entre Rios | Ovación | Maravilla Martínez

Maravilla Martínez ganó y anunció el final de su carrera en el boxeo

“Creo que esto ha sido todo”, expresó el boxeador Sergio Maravilla Martínez tras confirmarse el triunfo durante su última velada.

12 de abril 2026 · 17:16hs
Maravilla Martínez ganó y anunció el final de su carrera en el boxeo

Maravilla Martínez ganó y anunció el final de su carrera en el boxeo

El boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez volvió a subirse al ring a los 51 años y se despidió con una victoria por fallo unánime ante Nicolás Ryske, en el marco del evento “Noche de Leyendas”, que se desarrolló anoche en el microestadio Malvinas Argentinas, en una velada que reunió a distintas figuras de los deportes de combate.

El ex campeón mundial de boxeo mostró vigencia ante un rival más joven y logró imponerse tras seis rounds intensos, en los que ambos púgiles intercambiaron golpes con paridad y entrega. Tras el combate, Martínez dejó en claro que se trató, probablemente, de su última presentación profesional.

El podio tras la final de la Clase 3 en Concordia.

Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

newell´s y san lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

Newell´s y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

“Creo que esto ha sido todo”, expresó el boxeador tras confirmarse el triunfo, luego de un enfrentamiento que describió como exigente desde lo físico. También reconoció que llegó al combate con lesiones, especialmente en la rodilla izquierda y la mano derecha, aunque destacó haber podido completar la pelea y quedarse con la victoria.

LEER MÁS: Soledad Rodríguez peleará por la pantalla de TyC Sports

Última pelea

Durante la velada, Martínez y Ryske protagonizaron un combate parejo, donde el argentino apostó a la técnica y la movilidad, mientras que su rival buscó acortar distancias con potencia. El propio “Maravilla” destacó el nivel del enfrentamiento y valoró la entrega de ambos dentro del ring.

Consultado sobre un eventual regreso, dejó abierta una mínima posibilidad, aunque remarcó que el desgaste físico fue determinante. “Hoy me duele mucho el cuerpo”, señaló, dejando entrever que el retiro es la decisión más probable.

Maravilla Martínez boxeo Pelea
Noticias relacionadas
marcelo candia: si soy opcion, bienvenido sea, sino seguire trabajando

Marcelo Candia: "Si soy opción, bienvenido sea, sino seguiré trabajando"

cuti romero se retiro lesionado y encendio la alarma en la scaloneta

Cuti Romero se retiró lesionado y encendió la alarma en la Scaloneta

Driussi marcó el gol de River.

River y Racing se medirán en el Cilindro de Avellaneda

Estudiantes ganó un duelo ajustado

Estudiantes ganó un duelo ajustado en el Parque Urquiza

Ver comentarios

Lo último

Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

Construcción: la venta de insumos se recuperó en marzo y subió 11% interanual

Construcción: la venta de insumos se recuperó en marzo y subió 11% interanual

Newell´s y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

Newell´s y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

Ultimo Momento
Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

Construcción: la venta de insumos se recuperó en marzo y subió 11% interanual

Construcción: la venta de insumos se recuperó en marzo y subió 11% interanual

Newell´s y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

Newell´s y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

Crece el ausentismo escolar en todo el país

Crece el ausentismo escolar en todo el país

La Asamblea Ciudadana Ambiental realizará una movilización contra la pastera bajo el lema Sin agua no hay vida

La Asamblea Ciudadana Ambiental realizará una movilización contra la pastera bajo el lema "Sin agua no hay vida"

Policiales
Costanera de Colón: encontraron el cuerpo de un hombre en un edificio en construcción

Costanera de Colón: encontraron el cuerpo de un hombre en un edificio en construcción

Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Concepción del Uruguay: llamó a la policía porque su hijo la amenazaba, pero terminó detenida

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Colón: una camioneta cayó al vacío desde la costanera

Condenaron a la pareja que ingresó con más de 10 kilos de cocaína a Entre Ríos

Condenaron a la pareja que ingresó con más de 10 kilos de cocaína a Entre Ríos

Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Accidente fatal en ruta 11: murió una mujer tras un choque frontal de dos autos sobre un puente

Ovación
Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

Matías Canapino no tuvo rivales y venció en Concordia

Cuti Romero se retiró lesionado y encendió la alarma en la Scaloneta

Cuti Romero se retiró lesionado y encendió la alarma en la Scaloneta

Newell´s y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

Newell´s y San Lorenzo empataron 0 a 0 en un aburrido encuentro

River y Racing se medirán en el Cilindro de Avellaneda

River y Racing se medirán en el Cilindro de Avellaneda

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

Torneo Apertura: Boca e Independiente igualaron en una noche protagonizada por el VAR

La provincia
La Asamblea Ciudadana Ambiental realizará una movilización contra la pastera bajo el lema Sin agua no hay vida

La Asamblea Ciudadana Ambiental realizará una movilización contra la pastera bajo el lema "Sin agua no hay vida"

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

163° aniversario de Colón: fueron homenajeados los fundadores de la Ciudad

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Productores arroceros advierten una crisis con rentabilidad nula

Las lluvias recargaron los suelos y mejoran perspectivas rurales

Las lluvias recargaron los suelos y mejoran perspectivas rurales

Alertan impacto en transporte de granos por protestas en rutas

Alertan impacto en transporte de granos por protestas en rutas

Dejanos tu comentario