Sergio Ojeda: "Entendemos el enojo del hincha"

El Pueblo Rojinegro expresó su malestar tras la derrota que sufrió este jueves Patronato ante Olimpia de Paraguay, por la Copa Libertadores. Despidió con insultos al entrenador Walter Otta, a quien le reclamaron que de un paso al costado. El capitán del Santo, Sergio Ojeda, respaldó al cuestionado DT. "Él es muy buena gente. Se banca los insultos, no responde a la gente", relató, en diálogo con Ovación.

"Entendemos que la gente esté enojada porque no estamos en el presente que ni nosotros ni la gente esperó cuando se armó este plantel. Asimismo tenemos que seguir trabajando para salir adelante y que la gente se sienta identificada con este plantel", apuntó el exIndependiente.

A los 62 minutos Ojeda fue reemplazado por Joel Ghirardello. "Tengo una pequeña sobrecarga muscular", explicó el central, que evitó agravar la molestia pensando en el siguiente desafío. "Esperemos llegar 10 puntos para el domingo. Tenemos una fecha muy importante y voy a intentar jugar", añadió. .

Al momento de analizar el juego ante Olimpia, acotó: "No sabíamos que ellos iban a venir a respetar tanto. Desde el primer minuto vinieron a defender, nos dieron la pelota, le creamos situaciones. Es normal que no le generemos 50 situaciones a un equipo con tanta jerarquía, pero le creamos demasiadas situaciones como para hacer un gol", interpretó.

A su vez indicó que la jerarquía y la eficiencia de los futbolistas de Olimpia marcó diferencias. "Ellos llegaron dos, tres veces y nos metieron dos goles. Nosotros tuvimos unas cuantas y no pudimos convertir", lamentó.

Ojeda mencionó que no hay tiempo para lamentos y que deben enfocar en el futuro inmediato. "El domingo tenemos que ganar si o sí. Y más en casa donde nos hacemos fuertes", chapeó.

"No somos un grupo de poner excusas. Jugamos todo el semestre de visitante y no pusimos excusas. Le ponemos el pecho a las críticas e iremos para adelante siempre porque poner excusas no tiene sentido. Lo que manda es el resultado", cerró.