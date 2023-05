Walter Otta puso plazo a su ciclo en Patronato

Walter Otta remarcó que ante Almagro el Rojinegro disputará un encuentro que puede definir su futuro. "Si no ganamos sería muy difícil sostener mi situación".

La derrota que sufrió Patronato este jueves ante Olimpia de Paraguay elevó el malestar del Pueblo Rojinegro. El hincha manifestó su disconformidad con el ciclo que encabeza Walter Otta. El entrenador entiende la realidad y reconoció que, de no lograr un resultado positivo en el próximo encuentro, su estadía en barrio Villa Sarmiento podría llegar a su fin. "Somos de fútbol y sabemos que si no ganamos el domingo para la dirigencia y la gente sería muy difícil poder sostener mi situación", relató el DT, en conferencia de prensa.

Otta mencionó que el malestar del fanático obedece a la campaña que el elenco de barrio Villa Sarmiento está escribiendo en la Primera Nacional. "Si le hubiéramos ganamos a San Telmo y estaríamos dentro del reducido hoy la gente no hubiera estado tan enojada. Esto es fútbol y es entendible. A los jugadores no le podíamos reprochar ni recriminar nada porque estuvieron a la altura de un partido de Copa Libertadores. Compitieron de igual a igual contra un muy buen equipo. Lo que importa es el resultado para todo el mundo, pero nosotros tenemos que ver un poco más allá de eso, hacer un análisis más frío y decir “este es el equipo que tenemos que levantar en la B Nacional y tratar de ser protagonistas”, detalló.

El DT evitó enviar un mensaje para calmar las aguas. "Todo lo que diga no sirve porque soy persona no grata. Es entendible por los resultados", subrayó. "Lo único que voy a decir es que haremos todo lo posible para ganar el domingo. Vamos a ganar el domingo y seguramente ganaremos el próximo. Lo único que tenemos nosotros es fe en ellos. Vamos a sacarlo adelante. Ahora esto es fútbol y tenemos muy claro como es la película. Sabemos cuando hacemos las cosas mal. Hicimos mal las cosas contra San Telmo, pero desde que recuperamos la localia el equipo jugó bien. Le ganó bien a uno de los animadores del torneo, muy bien a Melgar y mereció ganar ante Estudiantes de Río Cuarto. La esperanza y la fe en ellos está. Mientras estemos firme en ese sentimos vamos a creer y vamos a ganar el domingo", aseveró.

Al momento de analizar la derrota ante Olimpia, acotó: "jugamos contra un equipo importante. Y en los detalles estos partidos se terminan definiendo. El equipo dio la cara, estuvo a la altura. Entiendo a la gente, su molestia, pero no es por este partido, sino por el torneo. Por este partido no creo que haya reproches para estos jugadores que compitieron de igual a igual contra un buen equipo como Olimpia".

En el entretiempo el DT sorprendió al excluir del 11 a Juan Barinaga para darle espacio a Damián Arce. "Fue un cambio táctico", explicó. "Ellos estaban metidos muy atrás, no encontrábamos los espacios y pensamos que con Arce más adelante podíamos generar más. Barinaga no estaba haciendo un mal partido, pero creíamos que Chamorro podía darle un poco más de contención y no quedar tan mal una vez que ingresara Arce", argumentó.

patronato olimpia.JPG Patronato cayó ante un histórico. Juan Ignacio Pereira / UNO.

Luego añadió: "En el primer tiempo no logramos encontrar los caminos. Barinaga y Chamorro recibían muchos a los costados y lejos del área porque ellos nos dieron la posibilidad que la reciban ahí, pero Levato quedó muy sólo en el área. Lo que buscamos en el segundo tiempo es que Damián juegue más cerca de Levato y encontrar los pases filtrados que no tuvimos en el primer tiempo. Eso es lo que tratamos de hacer desde lo táctico".

Las estadísticas del cotejo marcaron un amplio dominio de Patronato en la tenencia del balón (62 por ciento contra 38 para Olimpia). Sin embargo el Rojinegro tuvo un remate al arco contra cinco disparos del elenco Guaraní. "Nos preocupa porque no pudimos encontrar los caminos. Por eso el cambio de esquema en el segundo tiempo buscando un jugador más cerca de Levato para ver si podíamos encontrar el pase filtrado que Damián nos da y esta vez no lo podíamos tener. Olimpia defendió muy bien y nos salieron de contra aprovechando los espacios que dejamos. Hubiera sido un partido distinto en el Grella, no tengo ningún tipo de dudas", afirmó.

Por último, mencionó cual es el camino para modificar el escenario. "Hablando como lo hacemos en la semana. Después del partido de San Telmo fuimos todos muy autocríticos. Y es la única manera. No tengo dudas que el domingo haremos un gran partido y que vamos a ganar".