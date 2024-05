Sebastián Villa fue comprado por un gigante de Bulgaria y jugará la Champions

Embed SEBASTIAN VILLA JUGARA LA CHAMPIONS LEAGUE



El ex Boca fue comprado por el Ludogorets, el multicampeón de Bulgaria y estará participando de la próxima #Orejona



¿Qué opinas?

En su último equipo, que a pesar de que terminó la temporada regular lejos de los primeros puesto, Villa fue una de sus figuras, exhibió un gran nivel y se despachó con cinco goles en 11 partidos, y además sumo una asistencia.

Hace unos días, Villa rompió el silencio luego de su salida de Boca: "Estar en Bulgaria también ayuda a madurar mucho. Me hizo más fuerte. No es fácil estar lejos de tu familia, tampoco el tema del idioma. Pero he superado muchas adversidades en la vida y ahora el presente es muy lindo".

Sebastián Villa y su condena

En junio pasado, el extremo colombiano fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por parte del Tribunal de Lomas de Zamora, a causa de una denuncia de su ex pareja Daniela Cortés por violencia de género. Por ser una pena menor, la condena resulta excarcelable.

La Justicia acusó a Sebastián Villa por violencia de genero y la causa fue catalogada como "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas".

Antes de conocer la sentencia el atacante colombiano había dicho sus últimas palabras en la audiencia: "Soy inocente; nunca les haría daño a Daniela ni a su familia".