Desde este sábado 22 hasta el lunes 24 el Club Atlético Paracao vivirá tres días a puro vóley en la rama masculina y femenina de la categoría Sub 21.

Se viene el torneo Sub 21 de La Bomba, organizado por Paracao

A partir de mañana y hasta el 24, inclusive, se llevará a cabo la tercera edición del Torneo de Vóley Sub 21 de La Bomba en la sede del Club Atlético Paracao . Participarán ambas ramas (masculina y femenina) y contará con la participación de varios clubes reconocidos de Entre Ríos y Santa Fe.

UNO dialogó con Matías Garay, entrenador del combinado femenino y Nicolás Lescano, DT de la U21 masculina, al respecto del acontecimiento que tendrá lugar en Juan Báez 745.

Matías Garay, entrenador de Paracao femenino Sub 21

En primera instancia, Garay se refirió al trabajo previo y las aspiraciones de cara al torneo en casa: “La preparación del equipo femenino empezó durante el mes de febrero con varias chicas de las inferiores Sub 16 y Sub 18. Venimos en los entrenamientos tratando de plasmar una idea de juego en las distintas situaciones que pasan en los partidos. Somos un plantel muy joven pero con mucha ambición de aprender y de ser protagonistas. El mayor objetivo es desarrollar a largo plazo jugadoras que puedan competir en ligas nacionales y en torneos nacionales. Entendiendo principalmente que todo proceso lleva su tiempo”.

“Somos un equipo inteligente que entiende el juego que es algo muy difícil. Lo más complicados es hacer bien las cosas simples y tenemos jugadoras que lo hacen, entendiendo también que el error es parte del aprendizaje. Debemos seguir creciendo en distintos aspectos pero sobre todo en la potencia de nuestro ataque que es fundamental en el vóley que se juega hoy en día. Tenemos jugadoras que han estado en procesos de selección entrerriana y argentina. Camila Pérez viene de jugar la Liga Nacional de Vóley y es uno de los emblemas de nuestro club. Estará presente en esta edición así que es un orgullo muy grande tenerla en el plantel”, se refirió Garay a las fortalezas y a la presencia de Pérez.

“Paracao tiene un plantel jóven, las chicas se conocen desde hace muchos años y yo también porque las he tenido en las selecciones provinciales como jugadoras. Eso hace que la comunicación sea buena y nos podamos entender. El entrenador no hace nada más que convencerlas y guiarlas para que ellas tomen las mejores decisiones dentro de la cancha porque dentro de ese cuadrado están solas y tienen que estar preparadas para resolver”, agregó Matías Garay.

A propósito de los equipos que llegarán a Paraná, comentó: “La Sub 21 es una categoría muy pareja donde los partidos se ganan o se pierden por dos o tres pelotas. El equipo que tome mejores decisiones en los cierres de set, generalmente, es el que gana los partidos. Veo muchas jugadoras jóvenes que están siendo llamadas a la Selección Nacional, es algo que se veía poco y hoy en día Entre Ríos tiene varias jugadoras en proceso Albiceleste. Este tipo de tornes hace que se difunda mucho más el deporte y crezca en números de practicantes en toda la provincia”.

Nicolás Lescano, entrador de Paracao masculino Sub 21

Por otra parte, Nicolás Lescano expresó: “Si bien uno siempre tiene intenciones de llegar a una final o poder ganar un torneo, nuestras expectativas están en trabajar fase a fase en conjunto con el crecimiento del equipo. Intentaremos, en fase de grupos, consolidar el equipo dentro de la competencia para llegar a la clasificación más uniformes. El plantel llega al torneo en dos etapas diferentes. Hay una parte del equipo que sigue en la etapa de preparación, que no han tocado su nivel más alto de juego pero hay otra parte que cuenta con varios jugadores que han pasado por Liga Nacional durante el verano. La idea es fusionar las dos partes y tratar de sacar lo mejor posible”.

“Más allá de un resultado, en este torneo buscamos fortalecer el desarrollo de los Sub 21 en este caso. Hay muy pocos torneos de esta categoría entonces el chico cuando termina la categoría Sub 18, o sea Inferiores, pasa directamente a ser Primera. La búsqueda está puesta ahí, en seguir desarrollando esos chicos que pasan a su primer año de Primera para que sigan teniendo una oportunidad de juego y seguir desarrollándose como equipo y como jugadores. Respecto a nuestras virtudes, somos un equipo que busca atacar mucho, entonces la idea es tratar de llegar al final del torneo siendo un equipo muy atacante. En el caso de que notemos falencias en otros aspectos como son la parte de reconstrucción, defensa o bloqueo, que son cosas que por ahí tienden a no salirnos tanto, mejoraremos pero siempre tratamos de ser un equipo que ataque mucho”, agregó, respecto a lo que mostrará su equipo en cancha y los objetivos en cuanto a desarrollo de jugadores.

Al respecto del plantel de Paracao, contó: “Tenemos dos jugadores que hicieron Liga Nacional este verano, que son Luciano Grifoni y Facundo Nadalín. Son nuestros centrales. También está con nosotros Joaquín Casis, que viene de refuerzo de Náutico Avellaneda de Rosario. Lo tenemos al Colo Maidana, que es jugador histórico de acá del club y juega en la posición de líbero. Y muchos jugadores que han sido siempre parte de selecciones provinciales, han jugado Ligas Nacionales con el club y demás. Así que tenemos un equipo bastante interesante en cuanto a personalidades, por así decirlo”.

A su vez, Lescano se refirió al nivel del torneo que se llevará a cabo en la casa del Auriazul. “Está bastante parejo. El campeonato reúne a clubes de la región. No hay clubes que son de tan lejos, pero de igual manera el nivel de la región es bastante bueno, así que el torneo va a ser de un nivel bastante interesante. Sentimos que año a año el Torneo de La Bomba va creciendo. Obviamente, siempre le encontramos alguna que otra cosa para mejorar pero son más las buenas noticias. Lamentablemente, y por una cuestión de disponibilidad y cantidad de canchas, no podemos expandir el torneo para que lleguen más equipos a Paraná. De todas maneras, el torneo crece, la organización mejora y el torneo es bueno así que estamos muy contentos por ello”.

A modo de cierre, el entrenador del combinado Sub 21 masculino de la Bomba invitó a la comunidad para que se acerque a la sede de Paracao ubicada en Juan Báez 745. “Nosotros siempre tratamos de incentivar a que la gente nos venga a apoyar. Estamos en una búsqueda constante de algo que llamamos cultura para cada uno y queremos plasmarla en el club. Creemos necesario que todos los jugadores que sean parte de este club sientan esa identidad con la institución, que el club termine siendo representante de todo lo que los jugadores buscan en un deporte o en una institución. Ojalá que la gente venga a apoyar y que el torneo sea como una verdadera fiesta para todos”.