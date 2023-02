Se viene el torneo Newcom de Carnaval

Patronato presentará dos equipos en diferentes categorías: +50 mixto y +60 mixto.

Además, al recinto ubicado sobre calle Grella arribarán equipos como Angiru, San Martín de Diamante, Aka pita (dos categorías), San Martín de Paraná, Diamantino (dos categorías), Yaguareté, San Jerónimo de Santa Fe y Paraná Central.

Ovación se acercó al entrenamiento de los adultos mayores y dialogó con Carina Landra, entrenadora de ambos planteles, quien estuvo acompañada por todos sus alumnos, que también se animaron a expresar sus emociones.

“El torneo se llama Newcom de Carnaval por la semana del carnaval”, informó.

Además, agregó: “Los motivos son dos: el primero es para recaudar fondos con la subcomisión del club, ya sea para vestimenta, elementos deportivos y por si sale algún viaje. Y segundo para que los equipos se vayan preparando porque la liga empieza el 2 de abril”.

La última participación del plantel en un torneo fue en noviembre. Pasaron más de tres meses para que ellos vuelvan a tener esa algarabía por competir. “Terminamos a fines de noviembre con el título en Hernández y acá están re enchufados los jugadores. Querían actividad cuanto antes. Es el primer torneo que organizamos nosotros, así que tenemos muchas expectativas de recibirlos a todos en nuestra casa”, contestó la entrenadora.

“Ellos te contagian la alegría”, aseguró Carina Landra, en relación a sus jugadores y jugadoras.

“Son personas grandes. Más allá de los problemas que cada uno tiene en su vida privada, cuando llegan acá se olvidan de todo. Estamos muy contentos y ansiosos por empezar el torneo”, agregó.

torneo newcom.jpg La subcomisión del deporte organizó un campeonato que reúne a más de ocho equipos de la ciudad y los alrededores. El torneo Newcom de Carnaval comenzará a las 9 Foto UNO/Mateo Oviedo

Con respecto a las prácticas, el aprendizaje en ellos y la capacidad de cada adulto mayor, Carina dejó en claro que “cada práctica es una enseñanza”.

“Al saber todos la idea del juego, lo que se empieza a trabajar es en la táctica. Qué movimientos hacer, ver los rivales, entre otras cosas”, finalizó la entrenadora.

Jugadores. El Club Patronato agregó a sus disciplinas al newcom, un vóley adaptado para adultos mayores. Entre ellos está Claudia Cabrera, quien pertenece a la categoría +50.

“Estamos muy ansiosos. Queremos que el torneo empiece ya. Que toda la gente venga a divertirse y conocer el deporte”, comenzó.

“Nos convocamos para divertirnos. Somos deportistas adultos que queremos mover el cuerpo jugando al newcom. Queremos hacer amistades, alegrías, compañerismo y todo lo relacionado a ello”, agregó, muy contenta por pertenecer a la familia de Patronato.

“Volvimos a ser niños. Este deporte saca la pureza del corazón. Nos fortalece y encaramos el día de otra manera”, dijo Silvia Lubo, otra de las jugadoras.

“Lo fundamental es compartir en la cancha. Saber que todos somos uno ahí adentro. Se nota en los festejos, en los abrazos después de cada punto”, agregó Silvia, una de las pioneras del deporte dentro del club.

Para cerrar, Aldo Galliusi contó que se incorporó esta temporada porque comenzó su señora.

“Vine, miré, me gustó y arranqué”, dijo convencido.

“Evitamos el sedentarismo. Estamos desesperados por jugar, somos niños, tal como lo dijo la compañera. Realmente nos cambia la vida, la actitud que tenemos luego es totalmente diferente”, contestó.

“No conocía el newcom. Realmente no sabía lo que era. Tuve que buscar en qué consistía. Me cautivó, es una actividad que me gustó mucho y, por suerte, no costó la adaptación”, cerró Aldo Galliusi.