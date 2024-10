Se viene el día Gago en Boca: todo encaminado para que se de el lunes

Sobre el cierre de la semana, Boca le envió al entrenador una oferta contractual para hacerse cargo del equipo, después de la salida de Diego Martínez. En principio, el acuerdo entre las partes sería total, pero por ahora simplemente verbal . Por lo pronto, la decisión del técnico de no dialogar con la prensa antes de lo que será el partido de esta noche entre Chivas y Atlas mantiene el hermetismo, pero todos los caminos conducen hacia Brandsen 805.

Fernando Gago 1.jpg El lunes, Fernando Gago firmaría su contrato con Boca Juniors.

En tanto, la cuestión de la cláusula de rescisión que Boca deberá abonarle a Chivas para hacerse con los servicios del DT no será un impedimento, por lo que la cifra de 1.5 millones de dólares será abonada sin problemas apenas esté todo definido. ¿Cuándo se daría esta cuestión? A más tardar, el próximo lunes.

Tan avanzada está la cuestión que en México aseguran que Chivas ya tiene en mente al reemplazante de Gago, que sería Gerardo Espinoza, campeón de la Liga Expansión MX y del Campeón de Campeones con el Tapatío, equipo filial de Guadalajara. Así, pese a los rumores que indicaban que Federico Insúa dejaría el cuerpo técnico de Pintita para asumir como DT de Chivas parecen haber perdido fuerza, más allá de que el Pocho no desembarcaría en el banco de suplentes de Boca.

Gago, el Plan A de Boca ante un mar de opciones

Si bien es cierto que desde el Consejo de Fútbol concentraron sus esfuerzos en concertar la llegada de Pintita al club, también es real que en el camino surgieron opciones (algunas, más seductoras que otras) que de todas maneras no llegaron a buen puerto. Así, quizás la más fuerte de todas ellas fue la de Guillermo Barros Schelotto, el entrenador que supo dirigir al Xeneize sobre el cierre de la gestión de Daniel Angelici al frente del club, que quedó a las puertas de la gloria al perder la final de la Copa Libertadores 2018 ante River y que ahora pudo haber regresado al banco de Boca. En su caso, las versiones que indicaban que no iba a poder asumir hasta enero como consecuencia de un trámite de ciudadanía que esta realizando en los Estados Unidos parecieron diluir sus chances, aunque también se dijo que estaba dispuesto a dejar esos trámites de lado para tener una revancha en el Xeneize. De todas maneras, el Consejo decidió no avanzar por el Mellizo, que deberá esperar para tener otra oportunidad de sentarse en el banco de suplentes de La Bombonera.

Fernando Gago 2.jpg El Mellizo sonó para ser el reemplazante de Diego Martínez.

En paralelo a Barros Schelotto, también sonó el nombre de Rodolfo Arruabarrena, otro entrenador que ya tuvo un paso por Boca y que, actualmente, se encuentra en Arabia Saudita. En el caso del Vasco, su teléfono fue uno de los primeros en sonar, pero algunas contras (como los varios años que lleva dirigiendo en ligas de menor jerarquía como Arabia, Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos) hicieron que su apellido pierda fuerza con el correr de los días.

Luis Zubeldía y Gabriel Milito, dos entrenadores del paladar de Juan Román Riquelme, sonaron también como posibles sucesores de Martínez. Sin embargo, pese al interés y el gusto de parte de la dirigencia del Xeneize, desde sus entornos se encargaron de desestimar la posibilidad aún antes de que se inicien gestiones por ellos. En otra vereda también surgió el nombre de Antonio Mohamed, entrenador que jamás ocultó su deseo de poder dirigir a Boca, pero que en esta oportunidad ni siquiera fue considerado como opción.

Cuándo sería el debut de Gago como entrenador de Boca

Así las cosas, desde Boca esperan que Gago pueda aprovechar el parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para conocer al plantel y armar su primer equipo. Tras esto, su estreno como DT del Xeneize podría ser el fin de semana del 20 de octubre ante Tigre en Victoria, por la 18ª fecha de la Liga Profesional. Enseguida, el miércoles 23 tendrá una parada brava ante Gimnasia, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En tanto, el partido del domingo, ante Argentinos Juniors, tendrá a Mariano Herrón en el banco de suplentes para lo que en Boca esperan sea el único encuentro en que tenga que hacerse cargo del equipo, ante la inminente llegada de Pintita.