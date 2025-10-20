Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

Tras la disputa de la 12ª fecha de la Liga Provincial, los equipos de San Salvador, Santa Elena y Concepción del Uruguay continúan con el récord perfecto.

20 de octubre 2025 · 16:51hs
Ferro de San Salvador comanda con autoridad la Conferencia 1 de la Liga Provincial.

Ferro de San Salvador comanda con autoridad la Conferencia 1 de la Liga Provincial.

Tres equipos continúan con récord perfecto tras la disputarse la 12ª fecha de la Liga Provincial de Mayores Masculina que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Ferro de San Salvador, Urquiza de Santa Elena y Regatas de Concepción del Uruguay han ganado todos sus partidos en el certamen.

El Verde salió airoso en un duro partido sobre Ciclista de Paraná. En la Capital Nacional del Arroz, el dueño de casa se impuso por 79 a 72 en la Conferencia 1.

En la Conferencia 2, el Naranja también se hizo fuerte como local para superar a Paracao de Paraná por 73 a 64.

Por otra parte, el equipo de La Histórica le ganó ajustadamente el clásico a Zaninetti. Como local venció por 80 a 74 en la Conferencia 4.

Quien manda en la Conferencia 3 es Santa Rosa de Chajarí, que en un partido más que cerrado derrotó en su cancha por 65 a 63 al colista San José.

Resultados de la fecha 12 de la Liga Provincial

Conferencia 1

Olimpia 70-Parque (Villaguay) 60

Ferrocarril (San Salvador) 79-Ciclista 72

Sarmiento (Villaguay) 70 -Sionista 76

Echagüe 57-Sportivo San Salvador 67

Conferencia 2

Urquiza (Santa Elena) 73-Paracao 64

Quique 63-Talleres 57

Estudiantes 69-Independiente (La Paz) 65

Recreativo 78-Progreso (Santa Elena) 41

Conferencia 3

Santa Rosa (Chajarí) 65-Deportivo San José 63

Ferrocarril (Concordia) 61-Capuchinos (Concordia) 68

Social (Federación) 77-Estudiantes (Concordia) 85

La Armonía (Colón) 76-Vélez Sarsfield (Chajarí) 72

Conferencia 4

Atlético Rosario del Tala 83-Juventud Unida (Gualeguaychú) 59

Regatas Uruguay 80-Zaninetti (Concepción del Uruguay) 74

Luis Luciano (Urdinarrain) 71-Central Bancario (Gualeguay) 62

BH (Gualeguay) 66-Peñarol (Rosario del Tala) 70

Posiciones de la Liga Provincial

Conferencia 1: Ferro 24 puntos; Sionista 21; Sp. San Salvador 20; Sarmiento y Ciclista 18; Olimpia 17; Parque y Echagüe 13.

Conferencia 2: Urquiza 24 puntos; Recreativo y Estudiantes 20; Quique 19; Talleres 17; Paracao 16; Independiente 15; Progreso 13.

Conferencia 3: Santa Rosa 22 puntos; Estudiantes 21; La Armonía 19; Social y Vélez 18; Capuchinos y Ferro 16; San José 14.

Conferencia 4: Regatas 24 puntos; Peñarol 20; BH, Atlético Tala, Luis Luciano y Zaninetti 18; Bancario 16; Juventud Unida 12.

