Pese al anuncio formal del swap, el dólar oficial comenzó la semana en alza

Este lunes, el dólar oficial cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación Subió $20 respecto del último cierre.

20 de octubre 2025 · 16:52hs
El dólar oficial comenzó la semana en alza y tocó los $1500.

El dólar oficial comenzó la semana en alza y tocó los $1500.

Antes del inicio de la jornada financiera, el Banco Central (BCRA) anunció la formalización del swap por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos, a pesar de la formalización del swap, la divisa se incrementó en un 1,4% respecto al último cierre y quedó a $5 pesos de romper la barrera de los $1.500.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.495 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.505.

La cotización de los otros dólares

El dólar blue cotizó en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una suba de 1,7% en la jornada. El mayorista se ubicó en $1.477, subió más del 5% en el día y quedó a un 1% del techo de la banda, posicionado actualmente en $1.490,57.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,4% hasta $1.548,25, mientras que el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,4% hasta los $1.565,69.

