Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

Se realizó el sorteo de la Fase Liga de la Champions League en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia. Conocé el camino de los 36 clubes participantes.

28 de agosto 2025 · 16:12hs
La Champions League 2025-2026 ya tiene forma. Este jueves se realizó el sorteo de la Fase Liga y los 36 equipos que disputarán el certamen ya conocen el camino que deberán transitar. Además, los argentinos que la juegan también saben sus rivales. Repasá lo que debés saber del torneo en el que PSG defenderá su título.

El formato y fixture de la Fase Liga de la Champions League

La temporada pasada se implementó el nuevo sistema de disputa. Los 36 participantes estarán fueron divididos en cuatro bombos y, según determinó el sorteo, cada club se medirá en esta instancia ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, con un partido como local y otro como visitante. Cabe resaltar que no podía haber enfrentamientos entre conjuntos de un mismo país y ningún equipo puede cruzarse con más de dos elencos de una misma nacionalidad.

Champions League 1

Los diez partidos más atractivos de la Fase Liga de la Champions League

  • Paris Saint Germain - Bayern Munich
  • Paris Saint Germain - Barcelona
  • Real Madrid - Manchester City
  • Real Madrid - Liverpool
  • Bayern Munich - Chelsea
  • Bayern Munich - Arsenal
  • Chelsea - Barcelona
  • Inter de Milán - Liverpool
  • Inter de Milán - Atlético de Madrid
  • Atlético de Madrid - Liverpool

Lo que le espera al Atlético de Madrid

El equipo del Cholo, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Juan Musso tendrá que enfrentar a:

  • Inter
  • Liverpool
  • Frankfurt
  • Arsenal
  • Bodo/Glimt
  • PSV
  • Unión SG
  • Galatasaray

Así quedó el camino del Benfica

Los lusos, que cuentan con Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, jugará ante:

  • Real Madrid
  • Chelsea
  • Bayer Leverkusen
  • Juventus
  • Nápoli
  • Ajax
  • Qarabag
  • Newcastle

La agenda del PSG, el campeón defensor

Los de Luis Enrique enfrentarán a:

  • Bayern Múnich
  • Barcelona
  • Atalanta
  • Bayer Leverkusen
  • Tottenham
  • Sporting Lisboa
  • Newcastle
  • Athletic Bilbao

Bravo arranque para el Marsella de los argentinos

El club francés, que tiene a Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina, comenzará su participación en casa ante Liverpool y luego visitará a Real Madrid.

Inter - Atlético Madrid, uno de los duelos con varios argentinos

El elenco italiano, que tiene como gran estrella a Lautaro Martínez, chocará en su cuarto partido como visitante ante el Colchonero que dirige Simeone y en el que juegan Thiago Almada, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Juan Musso.

Los rivales del Real Madrid de Franco Mastantuono

El conjunto del volante argentino tendrá varios partidos de primer nivel. Sus rivales son:

  • Manchester City
  • Liverpool
  • Juventus
  • Benfica
  • Marsella
  • Olympiacos
  • Mónaco
  • Kairat Almaty

Chelsea - Bayern Munich, uno de los partidazos de la primera fase

El conjunto inglés, que tiene al argentino Enzo Fernández, enfrentará como visitante a los bávaros.

La millonaria cifra que repartirá la nueva edición de la Champions

La UEFA desembolsará 2.470 millones de euros entre los 36 clubes participantes, una cifra nunca antes vista en la máxima competición continental y que posiciona a esta temporada como la más rentable.

