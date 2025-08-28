Se realizó el sorteo de la Fase Liga de la Champions League en el Grimaldi Forum de Mónaco, Francia. Conocé el camino de los 36 clubes participantes.

Se sorteó la Fase Liga de la Champions League 2026: el recorrido de cada equipo y los argentinos

La Champions League 2025-2026 ya tiene forma. Este jueves se realizó el sorteo de la Fase Liga y los 36 equipos que disputarán el certamen ya conocen el camino que deberán transitar. Además, los argentinos que la juegan también saben sus rivales. Repasá lo que debés saber del torneo en el que PSG defenderá su título.

La temporada pasada se implementó el nuevo sistema de disputa. Los 36 participantes estarán fueron divididos en cuatro bombos y, según determinó el sorteo, cada club se medirá en esta instancia ante dos rivales de cada uno de los cuatro bombos, con un partido como local y otro como visitante. Cabe resaltar que no podía haber enfrentamientos entre conjuntos de un mismo país y ningún equipo puede cruzarse con más de dos elencos de una misma nacionalidad.

Champions League 1

Los diez partidos más atractivos de la Fase Liga de la Champions League

Paris Saint Germain - Bayern Munich

Paris Saint Germain - Barcelona

Real Madrid - Manchester City

Real Madrid - Liverpool

Bayern Munich - Chelsea

Bayern Munich - Arsenal

Chelsea - Barcelona

Inter de Milán - Liverpool

Inter de Milán - Atlético de Madrid

Atlético de Madrid - Liverpool

Lo que le espera al Atlético de Madrid

El equipo del Cholo, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Juan Musso tendrá que enfrentar a:

Inter

Liverpool

Frankfurt

Arsenal

Bodo/Glimt

PSV

Unión SG

Galatasaray

Así quedó el camino del Benfica

Los lusos, que cuentan con Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni, jugará ante:

Real Madrid

Chelsea

Bayer Leverkusen

Juventus

Nápoli

Ajax

Qarabag

Newcastle

La agenda del PSG, el campeón defensor

Los de Luis Enrique enfrentarán a:

Bayern Múnich

Barcelona

Atalanta

Bayer Leverkusen

Tottenham

Sporting Lisboa

Newcastle

Athletic Bilbao

Bravo arranque para el Marsella de los argentinos

El club francés, que tiene a Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina, comenzará su participación en casa ante Liverpool y luego visitará a Real Madrid.

Inter - Atlético Madrid, uno de los duelos con varios argentinos

El elenco italiano, que tiene como gran estrella a Lautaro Martínez, chocará en su cuarto partido como visitante ante el Colchonero que dirige Simeone y en el que juegan Thiago Almada, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Juan Musso.

Los rivales del Real Madrid de Franco Mastantuono

El conjunto del volante argentino tendrá varios partidos de primer nivel. Sus rivales son:

Manchester City

Liverpool

Juventus

Benfica

Marsella

Olympiacos

Mónaco

Kairat Almaty

Chelsea - Bayern Munich, uno de los partidazos de la primera fase

El conjunto inglés, que tiene al argentino Enzo Fernández, enfrentará como visitante a los bávaros.

La millonaria cifra que repartirá la nueva edición de la Champions

La UEFA desembolsará 2.470 millones de euros entre los 36 clubes participantes, una cifra nunca antes vista en la máxima competición continental y que posiciona a esta temporada como la más rentable.