Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Patronato tendrá este martes desde las 19 la a Asamblea General Ordinaria para renovar autoridades. Asume como presidente, Adrián Bruffal.

13 de octubre 2025 · 19:49hs
La asamblea será en la entidad este martes.

Prensa Patronato.

La asamblea será en la entidad este martes.

El Club Atlético Patronato ha convocado a todos sus socios y socias a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo este martes las 19 en la sede social de la institución, ubicada en Grella 874. En la misma asumierá como presidente Adrián Bruffal.

El encuentro será clave para el futuro de la entidad rojinegra, ya que se abordarán temas formales de la vida institucional, entre ellos, la renovación de autoridades de la Comisión Directiva por el período 2025-2027.

final de ciclo en patronato: gabriel gomez dejara de ser el entrenador

Final de ciclo en Patronato: Gabriel Gómez dejará de ser el entrenador

Patronato regaló 20 minutos. Estudiantes lo capitalizó al obtener dos tantos de distancia. 

El sueño de ascenso de Patronato se esfumó en el sur cordobés

Orden del día en Patronato:

Designación de tres socios que no pertenezcan a la Comisión Directiva para la firma del acta de Asamblea.

Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.

Designación de cinco asambleístas para conformar una comisión ad hoc encargada del acto eleccionario.

Elección de 17 miembros para integrar la nueva Comisión Directiva: 14 titulares y 3 suplentes, con un mandato de dos años.

Desde el club recordaron que, para poder participar con voz y voto en la Asamblea, los socios deberán estar al día con el pago de la cuota social correspondiente al mes de septiembre de 2025.

Este proceso democrático representa una nueva oportunidad para fortalecer la participación de los socios en las decisiones institucionales, y marcará el rumbo dirigencial del club por los próximos dos años.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría del club o comunicarse a través de los canales oficiales.

Patronato asamblea Adrián Bruffal
Noticias relacionadas
Don Bosco derrotó a Argentino en el Gigante de la Avenida. 

LPF: amplio dominio de los anfitriones

Patronato, obligado a ganar. 

Patronato va por el batacazo para continuar en carrera

Patronato-Belgrano, el destacado de la novena fecha de la Liga Paranaense

Jornada completa por la Liga Paranaense

La hinchada se hizo presente en el hotel en que concentra Patronato.

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Ver comentarios

Lo último

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Ultimo Momento
Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y la foto de Espert quedará en la boleta de LLA

La Cámara Nacional Electoral rechazó la reimpresión y la foto de Espert quedará en la boleta de LLA

Policiales
Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Ovación
Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

La Asociación del Litoral logró destacados resultados en el Campeonato Argentino Máster

La Asociación del Litoral logró destacados resultados en el Campeonato Argentino Máster

La provincia
Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Harán un relevamiento del personal educativo 

Harán un relevamiento del personal educativo 

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Paro docente: este martes paran Agmer y AMET

Dejanos tu comentario