Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Patronato tendrá este martes desde las 19 la a Asamblea General Ordinaria para renovar autoridades. Asume como presidente, Adrián Bruffal.

La asamblea será en la entidad este martes.

El Club Atlético Patronato ha convocado a todos sus socios y socias a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo este martes las 19 en la sede social de la institución, ubicada en Grella 874. En la misma asumierá como presidente Adrián Bruffal.

El encuentro será clave para el futuro de la entidad rojinegra, ya que se abordarán temas formales de la vida institucional, entre ellos, la renovación de autoridades de la Comisión Directiva por el período 2025-2027.

El sueño de ascenso de Patronato se esfumó en el sur cordobés

Final de ciclo en Patronato: Gabriel Gómez dejará de ser el entrenador

Orden del día en Patronato:

Designación de tres socios que no pertenezcan a la Comisión Directiva para la firma del acta de Asamblea.

Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.

Designación de cinco asambleístas para conformar una comisión ad hoc encargada del acto eleccionario.

Elección de 17 miembros para integrar la nueva Comisión Directiva: 14 titulares y 3 suplentes, con un mandato de dos años.

Desde el club recordaron que, para poder participar con voz y voto en la Asamblea, los socios deberán estar al día con el pago de la cuota social correspondiente al mes de septiembre de 2025.

Este proceso democrático representa una nueva oportunidad para fortalecer la participación de los socios en las decisiones institucionales, y marcará el rumbo dirigencial del club por los próximos dos años.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a la Secretaría del club o comunicarse a través de los canales oficiales.