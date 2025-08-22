Este fin de semana se disputará la primera fecha del Mundial Femenino de Inglaterra, que tendrá como partido inaugural el enfrentamiento entre Inglaterra y Estados Unidos, correspondiente al Grupo A.
Se pone en marcha el Mundial Femenino de Rugby 2025
Este viernes, a las 15.25, Inglaterra, anfitrión, y Estados Unidos abrirán el Mundial Femenino de Rugby 2025 con el partido inaugural.
22 de agosto 2025 · 11:50hs
Las anfitrionas, actuales número 1 del ranking mundial, llegan como las grandes favoritas, iniciando "su" torneo con una impresionante racha invicta de 27 partidos. Sin embargo, las bicampeonas no levantan el trofeo de la RWC Femenina desde 2014 y estarán atentas a sus rivales del Grupo A. El último seleccionado en coronarse campeón fue Nueva Zelanda en 2021, tras vencer en la gran final justamente a Inglaterra por 34-31.
Se abre el telón del Mundial Femenino de Rugby en Inglaterra
Días y horarios para la primera fecha
Viernes
- 15.25 Inglaterra vs. Estados Unidos, Grupo A, en vivo por Disney+
Sábado
- 07.55 Australia vs. Samoa, Grupo A, en vivo por Disney+
- 10.40 Escocia vs. Gales, Grupo B, en vivo por Disney+
- 13.25 Canadá vs. Fiji, Grupo B, en vivo por Disney+
- 16.10 Francia vs. Italia, Grupo C, en vivo por Disney+
Domingo
- 07.55 Irlanda vs. Japón, Grupo C, en vivo por Disney+
- 10.40 Sudáfrica vs. Brasil, Grupo D, en vivo por Disney+
- 13.25 Nueva Zelanda vs. España, Grupo D, en vivo por Disney+