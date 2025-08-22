Uno Entre Rios | Ovación | Mundial

Se pone en marcha el Mundial Femenino de Rugby 2025

Este viernes, a las 15.25, Inglaterra, anfitrión, y Estados Unidos abrirán el Mundial Femenino de Rugby 2025 con el partido inaugural.

22 de agosto 2025 · 11:50hs
Este fin de semana se disputará la primera fecha del Mundial Femenino de Inglaterra, que tendrá como partido inaugural el enfrentamiento entre Inglaterra y Estados Unidos, correspondiente al Grupo A.

Las anfitrionas, actuales número 1 del ranking mundial, llegan como las grandes favoritas, iniciando "su" torneo con una impresionante racha invicta de 27 partidos. Sin embargo, las bicampeonas no levantan el trofeo de la RWC Femenina desde 2014 y estarán atentas a sus rivales del Grupo A. El último seleccionado en coronarse campeón fue Nueva Zelanda en 2021, tras vencer en la gran final justamente a Inglaterra por 34-31.

La entrerriana Melany Detzel (con la 2) junto con sus compañeras celebrando el triunfo de Las Panteritas.

Las Panteritas ganaron y finalizaron séptimas en el Mundial U21

Las Panteritas no llegaban a cuartos de final desde el 2001, en el certamen de República Dominicana.

Las Panteritas, entre los ocho mejores del Mundial U21

Se abre el telón del Mundial Femenino de Rugby en Inglaterra

Días y horarios para la primera fecha

Viernes

  • 15.25 Inglaterra vs. Estados Unidos, Grupo A, en vivo por Disney+

Sábado

  • 07.55 Australia vs. Samoa, Grupo A, en vivo por Disney+
  • 10.40 Escocia vs. Gales, Grupo B, en vivo por Disney+
  • 13.25 Canadá vs. Fiji, Grupo B, en vivo por Disney+
  • 16.10 Francia vs. Italia, Grupo C, en vivo por Disney+

Domingo

  • 07.55 Irlanda vs. Japón, Grupo C, en vivo por Disney+
  • 10.40 Sudáfrica vs. Brasil, Grupo D, en vivo por Disney+
  • 13.25 Nueva Zelanda vs. España, Grupo D, en vivo por Disney+
