Se habilitó el ingreso al Parque Industrial por Miguel David.

Parque Industrial

La intendenta Rosario Romero recorrió la obra concluida de recomposición de la calzada y ensanche del principal ingreso y egreso al complejo industrial.

20 de noviembre 2025 · 21:30hs
La Municipalidad de Paraná habilitó el ingreso/egreso del Parque Industrial por calle Miguel David tras la finalización de las obras de ensanche y recuperación de la calzada. Los trabajos respondieron a una demanda de las empresas radicadas en el complejo para asegurar un paso seguro tanto de camiones y vehículos que transitan por la zona diariamente.

“Cuando se dejó de hacer la obra de Circunvalación, esta arteria comenzó a presentar muchas complicaciones, teniendo en cuenta que es un ingreso muy importante para la ciudad. Ahora la finalizamos con fondos 100% paranaenses y ya comenzamos con la obra sobre la Ruta 12, que esperamos que dentro de un año genere un gran beneficio para todos”, expresó Rosario Romero.

parque industrial 1
La recuperación de calle Miguel David, entre Salellas y Bonell, consistió en la adecuación de la base, construcción del conducto pluvial y optimización de la cañería de agua que cruza por debajo de la Circunvalación. También se realizó la ampliación del radio de giro en hormigón en la intersección de Salellas. Además, se instalaron luminarias en el marco del plan 100% Led.

Esta intervención permite que “el acceso o salida del Parque Industrial se puede hacer de manera segura, ya que la trama vial presentaba un importante deterioro”, señaló el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Parque Industrial ingreso calle Paraná
