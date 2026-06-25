Uno Entre Rios | La Provincia | Vialidad

Vialidad provincial: licitaciones para la adquisición de 56 máquinas viales

Se abrieron los sobres de las licitaciones para adquirir maquinaria vial por más de 12.000 millones de pesos

25 de junio 2026 · 12:57hs
Se abrieron los sobres de las licitaciones para adquirir maquinaria vial por más de 12.000 millones de pesos

Se abrieron los sobres de las licitaciones para adquirir maquinaria vial por más de 12.000 millones de pesos

Se abrieron las ofertas de las licitaciones para la adquisición de 56 máquinas viales, con una inversión que supera los 12.000 millones de pesos, que se destinarán a las zonales de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para fortalecer la logística, optimizar las tareas de conservación y mejorar de la red vial en todo el territorio entrerriano.

"Estamos cumpliendo con un pedido del gobernador Rogelio Frigerio, en el marco del fortalecimiento de una Vialidad que nos permita trabajar mejor y de manera más eficiente a través de nuestras zonales", destacó el director de la DPV, Exequiel Donda. Asimismo, aclaró que "la inversión superior a los 12.000 millones de pesos proviene íntegramente de fondos propios".

judiciales de entre rios adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° salon de fotografia

Convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° Salón de Fotografía

El acto tuvo lugar en la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y las instancias licitatorias continuarán este miércoles. En la primera licitación, correspondiente a la adquisición de acoplados tanque para combustible, se presentaron tres oferentes. En tanto, para la segunda licitación se recibieron 17 ofertas.

Se trata esta de una inversión histórica en equipamiento vial, algo que no ocurría desde 2011, que se concretó por decisión política del gobernador Rogelio Frigerio.

La inversión contempla la incorporación de 56 equipos que se sumarán al parque vial provincial. Entre ellos, 18 motoniveladoras; cuatro camiones con caja volcadora tri-vuelco; dos camiones regadores; una pala cargadora; un tractor retroexcavador; 20 acoplados tanque para combustible; cinco acoplados carretones de tres ejes; cuatro acoplados volcadores de tres ejes; y un semirremolque.

El nuevo equipamiento será distribuido entre las 20 zonales de Vialidad provincial, con el objetivo de fortalecer la conservación de la red vial secundaria y terciaria; optimizar la salida de la producción; y garantizar mejores condiciones de transitabilidad para estudiantes, docentes, trabajadores rurales y vecinos de toda la provincia.

Vialidad licitación maquinaria
Noticias relacionadas
adultos mayores y jovenes inauguraron un mural en el caps papa francisco

Adultos mayores y jóvenes inauguraron un mural en el CAPS Papa Francisco

Usuarios autoconvocados elevaron el reclamo a legisladores nacionales y provinciales ante la parálisis del servicio. La extensión del colectivo es insuficiente

"La Picada quedó aislada": la microrregión turística se une al reclamo por el tren

Concepción del Uruguay celebra hoy su 243° aniversario

Concepción del Uruguay celebra este jueves su 243° aniversario

En el marco del proceso participativo del Plan Urbano Ambiental (PUA), se realizaron jornadas sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)

Paraná: universidades brindan su aporte sobre gestión de residuos

Ver comentarios

Lo último

Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

Un día como hoy, de 2019, falleció la concordiense Isabel Coca Sarli

Un día como hoy, de 2019, falleció la concordiense Isabel Coca Sarli

Convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° Salón de Fotografía

Convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° Salón de Fotografía

Ultimo Momento
Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

Un día como hoy, de 2019, falleció la concordiense Isabel Coca Sarli

Un día como hoy, de 2019, falleció la concordiense Isabel Coca Sarli

Convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° Salón de Fotografía

Convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° Salón de Fotografía

Adultos mayores y jóvenes inauguraron un mural en el CAPS Papa Francisco

Adultos mayores y jóvenes inauguraron un mural en el CAPS Papa Francisco

Con una entrerriana en el plantel, Las Murciélagas entrenan en La Histórica

Con una entrerriana en el plantel, Las Murciélagas entrenan en La Histórica

Policiales
Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Ibicuy: falleció un obrero en la prensadora de una papelera

Ibicuy: falleció un obrero en la prensadora de una papelera

Concepción del Uruguay: La Federal desarmó kiosco de drogas

Concepción del Uruguay: La Federal desarmó kiosco de drogas

Paraná: dos detenidos con casi dos kilos de marihuana en la Peatonal

Paraná: dos detenidos con casi dos kilos de marihuana en la Peatonal

Ovación
Con una entrerriana en el plantel, Las Murciélagas entrenan en La Histórica

Con una entrerriana en el plantel, Las Murciélagas entrenan en La Histórica

Histórico: Urquiza de Santa Elena avanza en la Liga Federal y enfrentará a River

Histórico: Urquiza de Santa Elena avanza en la Liga Federal y enfrentará a River

APB: Olimpia es el primer finalista del Torneo Apertura

APB: Olimpia es el primer finalista del Torneo Apertura

Atlético Paraná sacó ventaja en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná sacó ventaja en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial

Preocupación en el sóftbol argentino por la salud de Javier Martínez

Preocupación en el sóftbol argentino por la salud de Javier Martínez

La provincia
Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

Convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° Salón de Fotografía

Convocan a retratar la historia entrerriana en el 5° Salón de Fotografía

Adultos mayores y jóvenes inauguraron un mural en el CAPS Papa Francisco

Adultos mayores y jóvenes inauguraron un mural en el CAPS Papa Francisco

La Picada quedó aislada: la microrregión turística se une al reclamo por el tren

"La Picada quedó aislada": la microrregión turística se une al reclamo por el tren

Concepción del Uruguay celebra este jueves su 243° aniversario

Concepción del Uruguay celebra este jueves su 243° aniversario

Dejanos tu comentario