Se corrió la maratón solidaria La Delfina.

la deflina 4.jpg Mateo Oviedo / UNO

Los primero en cruzar la línea de llegada fueron los de 5k. “La verdad que la hicimos dentro de todo rápido ya que son explosivos. No ayudó el día ya que estaba pesado, pero por suerte no llovió porque eso hubiera dificultado más el circuito. La verdad que tuve unos competidos excelentes (Mauricio Escobar segundo y Elías Uner tercero). Vine tercero toda la carrera y después la hice estratégica porque no venía bien de rendimiento y la verdad no espera salir primero así e re contento”, confesó Espíndola y le dio el pase a Lazzarini, la oriunda de Frank. “La verdad que me sentí cómoda. Tuvimos una sola subida, pero muy dura. Uno trata de amigarse a eso, pero cuesta la verdad. Venía a buscar el primero puesto y que salga un poco mejor, pero es lo que salió y conforme. El clima todo bien con lo nublado, pero la humedad era terrible”.

la deflina 5.jpg Mateo Oviedo / UNO

Acto seguido hablaron los atletas del plato principal, la distancia más larga. A su turno, el joven paceño Imanol Quiroz, quien se está acostumbrando a ganar seguido en Paraná, analizó: “Fue la preparación más que nada. La última vez que corrí acá fue en la maratón Nocturna y la gané también. Estaba haciendo una preparación para mis objetivos en los Provinciales y Nacionales y se me dio la oportunidad de venir a competir en estos 10k de esta gran maratón y me pude quedar con la victoria. Creo que gané por la preparación, porque soy muy competitivo y porque me dedico a esto”.

LA DELFINA 3.jpg Mateo Oviedo / UNO

Entre las damas la crespense Solange Tropini arrasó: “Vengo entrenando mucho y uno apunta siempre al primer puesto. Se me pudo dar gracias a Dios. Traté de mantener el ritmo, pero había muchas cuestas, subíamos y bajábamos. Cuesta bastante a la hora de mantener el ritmo. Cuando hay cuestas es complicado sostener un ritmo. Respecto del tiempo la humedad para los atletas influye en el rendimiento, pero al no haber sol ayuda. Si había sol y encima humedad, nos mata. Igualmente demasiado se hizo”.

LA DELFINA 5.jpg Mateo Oviedo / UNO

Los organizadores

La labor que hace la Fundación La Delfina es inmensa y ayer se dio una muestra de ello. La maratón sirvió para recaudar fondo y darle una mano a la Escuela Municipal de Atletismo que tiene, entre otros tantos, a Pablo Carusi al frente. “La verdad que estamos muy contentos por la solidaridad de la gente que siempre acompañan y nosotros haciendo posible esta segunda edición de la maratón solidaria de La Delfina. Un agradecimiento especial para todos los sponsors que hicieron posible todo esto”, sostuvo Mayda Cresto, vocal de La Delfina.

Elena Bozquiazzo, es la presidenta de la entidad. Ella también se mostró orgullosa por la labor. “Esto no solo es correr porque además está la posibilidad de hacer 3k donde también participan los caminantes y eso para nosotros es importante porque este año se sumaron muchos. Está los corredores, pero los caminantes le dan su impronta”.

la deflina 1.jpg Mateo Oviedo / UNO

Acto seguido opinó Nicolás Mathieu, delegado de ENOHSA. “Es la maratón, pero también es la campaña del abrigo, la colecta de útiles y la distinción a las mujeres. Siempre pensando en trabajar con los sectores mas vulnerables y aportar nuestro granito de arena”.

Finalmente Cresto cerró: “Es muy importante fomentar el deporte y ahora apostar también a nuestra maratón de gurises en El Thompson donde tenemos más de 400 niños. Nos interesa mucho mediante el deporte utilizarlo como una herramienta de transformación y generar hábitos saludables y buenas conductas”.