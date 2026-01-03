Uno Entre Rios | Ovación | Campeonato Entrerriano

Se conoció el calendario para el Campeonato Entrerriano 2026

La Federación Entrerriana de Canotaje confirmó el fixture del Campeonato Entrerriano que tendrá dos fechas en Paraná.

3 de enero 2026 · 17:46hs
El Campeonato Entrerriano empezará el 21 y 22 de febrero

El Campeonato Entrerriano empezará el 21 y 22 de febrero, en Paraná.

La Federación Entrerriana de Canotaje (FEC) confirmó el calendario de competencias para el Campeonato Entrerriano de Canotaje 2026, que tendrá cinco fechas. La actividad comenzará en Paraná, única ciudad que recibirá dos fechas del torneo. También habrá competencia en Colón, Concordia y Diamante.

Desde la FEC aclararon que todas estas fechas están sujetas a posibles modificaciones. Dependerá de las necesidades de la organización o la situación climática.

Además de la actividad prevista dentro del calendario 2026, habrá un bonus track que se dará antes del inicio del calendario. El fin de semana del 17 y 18 de enero se disputará el short maratón en Concepción del Uruguay con participación de palistas de toda la provincia.

El Campeonato Entrerriano incluye a todas las categorías: K1, K2, K4, T1, T2, 430 y SUP.

El fixture del Campeonato Entrerriano 2026

-Fecha 1: 21 y 22 de febrero - Paraná (Rowing).

-Fecha 2: 25 y 26 de abril - Colón.

-Fecha 3: 16 y 17 de mayo - Paraná (Náutico).

-Fecha 4: 8 y 9 de agosto - Concordia.

-Fecha 5: 12 y 13 de septiembre - Diamante.

Campeonato Entrerriano Federación Entrerriana de Canotaje Paraná Colón Diamante
