Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

Godoy Cruz venció 3-1 al Calamar. Baldassarra convirtió el tanto del local, mientras que en la visita sumaron al marcador el Indio Fernández, Barreal y Altamira

1 de septiembre 2025 · 21:41hs
En Vicente López y por la fecha 7 de la zona B del Torneo Clausura 2025, Godoy Cruz venció 2-1 a Platense. El cero se rompió rápidamente a los 10 minutos con el golazo de Nicolás Indio Fernández. Luego, el juego se complicaría para el Tomba, que se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Santino Andino, tras insultar al árbitro Nicolás Lamolina. En el complemento, el campeón del Apertura lo igualó con un gol de cabeza de Franco Baldassarra. No obstante, poco tiempo después, Daniel Barrea volvió a poner al equipo mendocino por encima. En la última jugada, el arquero Andrés Desábato fue a buscar el empate en un córner y, tras fallar en el intento, Facundo Altamira comandó una contra y con el arco en soledad, liquidó el encuentro.

Cómo quedaron Platense y Godoy Cruz

Platense y Godoy Cruz se ubican 10° y 11°, respectivamente, ambos con 6 puntos, aunque el Calamar debe el juego con Independiente. En la próxima jornada, los dirigidos por Cristian Kily González visitarán a Defensa y Justicia el domingo 14 de septiembre a las 20 horas, mientras que el Tomba recibirá a Barracas, el sábado 13 a las 14:30.

