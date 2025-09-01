Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: extendieron la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Salud, informó que se amplió durante todo septiembre la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio.

1 de septiembre 2025 · 18:05hs
El Gobierno de Entre Ríos extendió la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio. 

El Gobierno de Entre Ríos extendió la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio. 

La campaña de inmunización, destinada a embarazadas que se encuentren entre las 32 y las 36 semanas de gestación, continuará hasta el 30 de septiembre en todo el territorio provincial, se informó desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Desde el Gobierno provincial se informó que se se busca garantizar la protección de los recién nacidos frente a una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas en lactantes menores de un año.

LEER MÁS: Salud: instan a embarazadas a vacunarse contra el Virus Sincicial Respiratorio

Sobre el Virus Sincicial Respiratorio

El Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a las embarazadas a vacunarse contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para proteger a los recién nacidos. Cabe señalar que este virus constituye una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas bajas en menores de un año, las cuales pueden derivar en hospitalizaciones y, en algunos casos, en complicaciones que requieren cuidados críticos.

La vacunación durante el embarazo permite que los anticuerpos generados por la madre se transmitan al bebé a través de la placenta y luego mediante la lactancia, brindándole protección durante los primeros seis meses de vida, etapa de mayor vulnerabilidad.

La decisión de extender la campaña se fundamenta en la evolución de la temporada de VSR, las condiciones climáticas actuales y los beneficios alcanzados con la cobertura de la vacuna. Con esta medida se busca asegurar el acceso equitativo a la inmunización y reducir internaciones y cuadros graves asociados a la infección.

Asimismo, desde la División Inmunizaciones del Ministerio de Salud de Entre Ríos se aclaró que las dosis disponibles en el país recibieron una extensión de uso habilitante por el laboratorio productor (Pfizer) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

