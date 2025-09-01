Uno Entre Rios | Ovación | Gimnasia

Con una polémica interrupción y poca luz, Gimnasia venció a Atlético Tucumán

En La Plata, Gimnasia se impuso por 1-0 gracias al gol en contra de Damián Martínez, defensor del Decano. El partido se jugó con poca luz artificial.

1 de septiembre 2025 · 19:54hs
Gimnasia ganó de local en el Bosque.

Gimnasia ganó de local en el Bosque.

Gracias a un gol en contra de Damián Martínez, Gimnasia venció por 1-0 a Atlético Tucumán en La Plata por la séptima fecha del Torneo Apertura y escaló a la sexta posición de la Zona B con 10 unidades, mientras que El Decano, que jugó con diez desde los 26 minutos por la expulsión de Leandro Díaz, quedó octavo con un punto menos. Repasá lo mejor de un partido que estuvo suspendido por falta de luz durante más de diez minutos en el segundo tiempo, hecho que enojó a Lucas Pusineri.

Cómo quedaron Gimnasia y Atlético Tucumán en el Zona B

El conjunto de Alejandro Orfila llegó a 10 unidades y se posiciona sexto, mientras que escaló al puesto 21 de la tabla anual.

Godoy Cruz ganó de visitante.

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

La Asociación Civil Club Cultural y Deportivo Unión tiene como objetivo de promover la práctica de múltiples disciplinas, con énfasis en el karting y el motociclismo, y en la contención de adultos mayores a través de actividades recreativas.

La Asociación Civil Club Cultural y Deportivo Unión ya es una realidad

Los de Lucas Pusineri fueron relegado al octavo puesto, último de clasificación a octavos de final, con 9 puntos. Además, quedó un escalón debajo del Tripero en la clasificación acumulada.

