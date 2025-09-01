Gracias a un gol en contra de Damián Martínez, Gimnasia venció por 1-0 a Atlético Tucumán en La Plata por la séptima fecha del Torneo Apertura y escaló a la sexta posición de la Zona B con 10 unidades, mientras que El Decano, que jugó con diez desde los 26 minutos por la expulsión de Leandro Díaz, quedó octavo con un punto menos. Repasá lo mejor de un partido que estuvo suspendido por falta de luz durante más de diez minutos en el segundo tiempo, hecho que enojó a Lucas Pusineri.
Con una polémica interrupción y poca luz, Gimnasia venció a Atlético Tucumán
En La Plata, Gimnasia se impuso por 1-0 gracias al gol en contra de Damián Martínez, defensor del Decano. El partido se jugó con poca luz artificial.
1 de septiembre 2025 · 19:54hs
Cómo quedaron Gimnasia y Atlético Tucumán en el Zona B
El conjunto de Alejandro Orfila llegó a 10 unidades y se posiciona sexto, mientras que escaló al puesto 21 de la tabla anual.
Los de Lucas Pusineri fueron relegado al octavo puesto, último de clasificación a octavos de final, con 9 puntos. Además, quedó un escalón debajo del Tripero en la clasificación acumulada.