Con una polémica interrupción y poca luz, Gimnasia venció a Atlético Tucumán

Gracias a un gol en contra de Damián Martínez, Gimnasia venció por 1-0 a Atlético Tucumán en La Plata por la séptima fecha del Torneo Apertura y escaló a la sexta posición de la Zona B con 10 unidades, mientras que El Decano, que jugó con diez desde los 26 minutos por la expulsión de Leandro Díaz, quedó octavo con un punto menos. Repasá lo mejor de un partido que estuvo suspendido por falta de luz durante más de diez minutos en el segundo tiempo, hecho que enojó a Lucas Pusineri.