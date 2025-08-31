Uno Entre Rios | Policiales | condena

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Yanina Soledad Quiroz fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por comercializar estupefacientes en Paraná.

31 de agosto 2025 · 15:50hs
Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

La Justicia de Entre Ríos dictó sentencia firme contra Yanina Soledad Quiroz, quien fue hallada culpable del delito de comercialización de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas al consumidor. La condena fue impuesta por el vocal de Juicio y Apelaciones Nº 8, Rafael Martín Cotorruelo.

Según consta en la resolución, difundida el 29 de agosto en el Boletín Oficial, Quiroz fue sentenciada a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, además del pago de una multa, que podrá ser sustituida por trabajos comunitarios por 60 horas.

El tribunal también resolvió su inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, medida que afecta sus derechos civiles, políticos y laborales. La pena, así como la inhabilitación, vencerán el 30 de marzo de 2029, según registró UNO.

Yanina Soledad Quiroz, alias "Yani", de 33 años, fue hallada culpable en el marco de la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes en Argentina.

Sentencia

La sentencia fue debidamente comunicada a la Oficina de Gestión de Audiencias, Jefatura de Policía de Entre Ríos, Boletín Oficial, Juzgado Electoral, Área de Antecedentes Judiciales del Superior Tribunal de Justicia y al Registro Nacional de Reincidencia.

Este fallo se enmarca en los esfuerzos del Poder Judicial entrerriano por combatir el narcomenudeo y garantizar el cumplimiento efectivo de las penas en casos de tráfico de drogas en contextos urbanos.

Se realizará en Paraná la cuarta Peregrinación de Madres: 13 km de fe y esperanza

Se realizará en Paraná la cuarta Peregrinación de Madres: 13 km de fe y esperanza

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Optimizaron la sincronización de semáforos en calle Gualeguaychú

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Desborde del arroyo Las Tunas: cierran calle Eslovenia en San Benito

Una persona atravesó el túnel subfluvial caminando

Una persona atravesó el túnel subfluvial caminando

Rita Riso: su pasión por la danza y la enseñanza

Rita Riso: su pasión por la danza y la enseñanza

